En estos pasados días, después de una de esas típicas comilonas de estas fechas, nuestra conversación de sobremesa versaba sobre lo cambiante que el mundo está. Mi interlocutora más cercana, psicóloga ella, me contaba al respecto una anécdota de su trabajo, asegurándome que cada vez sus clientes son más variopintos y sus confesiones más asombrosas. Dos de esas particulares clientas son Necesidad y Abundancia. Me decía que entendía que la primera necesitase de sus favores, que lo veía hasta razonable. Pero no la segunda.

Para más inri, en la última sesión se le habían presentado a la misma hora y que, a pesar de sus reticencias a atenderlas a la vez, tuvo que acceder a dejarlas pasar juntas. Ambas se sentaron en el diván dispuestas a convencerla de que sus desgracias eran mayores que las de la otra. Necesidad le lloraba amargamente porque se había visto relegada a un tercer plano, que si bien no había desaparecido del todo, las necesidades de hoy en día nada tenían que ver con las vividas antaño, que ella estaba acostumbrada a otro tipo de trato, a campar a sus anchas y a protagonizar las vidas de las personas. Cuando se pudo tranquilizar, entre sollozos, aún le trasmitió una queja más: «Las casas están tan llenas de todo que no hay espacio para mí y me han echado a la calle». Abundancia había estado escuchando impaciente, y en cuanto pudo, intervino espetándole que era normal que nadie la quisiera en sus vidas ni en sus casas. ¡¡Pero a ella!! ¡¡Ella que había llenado las vidas de las gentes de cosas materiales, sobrándole a todo el mundo de todo!! Pues tampoco la apreciaban ni se sentía querida. Se quejó de que cada vez le exigían más, que la gente no se veía harta y que a pesar de todos sus esfuerzos, no había conseguido traer la felicidad a muchos hogares. Mi cara debía de ser un poema, el mismo que la de mi amiga al escuchar tales argumentos. Y al igual que yo no supe qué contestar en ese momento, ella tampoco. Tomó las notas pertinentes y cuando las consiguió tranquilizar, las emplazó a una próxima sesión para dar respuesta a sus necesidades emocionales. Con eso ganaba tiempo, como el que gastó conmigo. Con la intensidad del brillo de sus ojos me estaba indicando que necesitaba que le diera esbozos, o al menos pinceladas, para ella tener argumentos positivos a los que agarrarse. En ese momento entendí que los derroteros de la conversación no eran casuales y lo que mi amiga estaba haciendo era usarme de confesor y consejero. Tras unos segundos de tensa espera, creí haber encontrado un contenido del que echar mano. Le dije que podía alabar a Necesidad diciéndole que ella agudiza el ingenio. También, que su presencia hacía a las personas humildes, limaba desavenencias y las obligaba a pedir favores. Que la necesidad era como el pegamento que unía la convivencia de la gente y el aceite que engrasaba las fricciones familiares y sociales, porque no olvidemos que siempre las ha habido. Pero claro, tiene que asumir que todo eso ha cambiado. «¡Bien!», exclama mi amiga aceptando tal argumento. Seguidamente pregunta: «Y a Abundancia, ¿qué le digo?». «Que se busque otra psicóloga». Contesto sin tapujos.