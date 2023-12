La letra pequeña del contrato

En un principio este artículo debería escribirse bajo los auspicios de un personaje de la literatura francesa. Rocambole, que se sustantiva en rocambolesco. Porque lo sucedido entre aquel martes hace una semana y este martes en la política local de Formentera daría pie a una novela de intriga palaciega con final feliz o trágico (alguien no ha escrito todas las variantes que pueden caber en el ‘desenlace’). La retirada del apoyo ‘incondicional’ de Llorenç Córdoba, diputado (pero presidente del Consell de Formentera) al Govern de Marga Prohens produjo un susto generalizado en Sa Unió y especialmente en el Partido Popular de la isla, que no daba crédito a la nota del presidente. En la calle, se buscaban las razones de ese exabrupto epistolar… ¿será por lo de Costa? (lo de seguir en el Govern tiene pelendengues), ¿será por qué no nos hacen caso a la isla? Carmelo Convalia utiliza el término ‘ninguneo’ al supuesto plantón (casi con mayúsculas) de Prohens a Córdoba en septiembre (explicaría la reacción tardía de cabreo de este último). Y colorín colorado este cuento se ha acabado, sin mayores consecuencias… Sí, pero no. Tras la reunión de los consellers con su presidente, van creciendo las dudas entre ‘unos’ y ‘otro’ (vox populi en las casetas de Sant Francesc). Para colmo las ejecutivas de los ‘unos’ determinan que las explicaciones de ‘otro’ son insuficientes y agravan la crisis hasta el límite de ‘adiós Gwendoline’ que cantara Julio Iglesias. Hoy ‘quieren su dimisión’, piden al unísono. Pero la aritmética impide cualquier acción que suponga la pérdida de la mayoría (para regocijo de Córdoba, que sabe contar, y no está por la labor). En esas estamos cuando se filtran ‘otras’ razones por las que se ha llegado hasta aquí (casi todas interesadas). Sorprendentes, pero de una lógica aplastante y que aluden a la letra pequeña de los acuerdos entre Sa Unió y Llorenç Córdoba. Eso explicaría la salida por la ‘puerta de atrás’ de Prohens para ausentarse de la cita en cuestión.

A partir de ahí todo está abierto. Alguien con experiencia en esto de plantear estrategias dijo «la política hace extraños compañeros de cama». Tomen ejemplo (el señor Sánchez es catedrático en ello). Les he dicho que el final no está escrito y yo soy incapaz de presuponerlo. Aunque mi experiencia me dicta que las aguas volverán a su cauce, dimisión y a otra cosa mariposa, o el resultado será de 8 a 1y sumisión presidencial, a menos que 1+8 sumen nueve… «cosas veredes amigo Sancho» y a la noche la llamen día.