Un tiro en el pie

Ir por libre tiene estas cosas. Llorenç Córdoba ha entrado en política como un tiro... pero en el pie. Con el ideal romántico de ‘voy a poner en jaque a mi presidenta yo solo porque tengo que defender mi isla ante todos y contra todos’, obvió un detalle importante: en política nadie se mueve (excepto Marí Calbet, que nos dejó hace poco) sin el permiso de su partido. ¿Todavía cree que puede actuar a espaldas de Sa Unió y del PP sin consecuencias? Y más teniendo en cuenta que la presidenta balear también lo es del partido al que ha negado información básica y uno de los que le sostienen (por poco tiempo, me temo) en la presidencia. Me imagino a los populares de la isla intentando explicar que no sabían nada del órdago de su líder, sudando tinta china. Menudo papelón. Córdoba cometió el error de no informar, y en un mundo con sobredosis de noticias resulta suicida dar un salto al vacío de ese calibre sin explicar los motivos. La lió parda y, en vez de aclarar las cosas, pidió confianza, que no abunda en política. En cuanto dio explicaciones a sus consellers estos le explicaron lo que le van a dar a él: boleto. Seguro que tenía buenas intenciones, pero no son formas. La transparencia es la mejor estrategia. Y aprovecho para quedarme a gusto: un par de ayuntamientos se la pasan por el forro. Hablo de la transparencia, claro...