Llorenç Córdoba debe una explicación

El presidente del Consell de Formentera y diputado en el Parlament balear, Llorenç Córdoba, por la coalición de Sa Unió, debe una explicación a los ciudadanos. Lanzar la piedra contra un socio de gobierno, en este caso el PP, sin desvelar el motivo solo genera especulaciones y cierto grado de incertidumbre, entre sus propios aliados. Todo a través de un críptico comunicado que emite en plena crisis del Govern balear relacionado con la contratación que hizo el vicepresidente del Govern, Toni Costa, a un amigo suyo encausado por un presunto delito de agresión sexual y contra un policía. Hay detalles en esa escueta nota que denotan su malestar, como el uso de un lenguaje inclusivo al recordar que es el representante de «todas las mujeres y hombres de esta isla», para luego aludir a «momentos de incertidumbre política», pero sin precisar a qué se refiere. Ahora resulta que según sus palabras todo «tiene que ver con Formentera» y que en su momento se sabrá. Mal favor hace el presidente cuando alarga una respuesta, que seguramente ya conoce, y que quizá (es una teoría más ante tanto misterio) pueda estar relacionada con el dinero que va a destinar el Ejecutivo en su presupuesto de 2024 en inversiones a Formentera.

Sabemos que el presupuesto de la Comunitat Autònoma no depende de su voto, a pesar de que haya recordado que el apoyo de Sa Unió al gobierno del PP no es «incondicional», para recordar que fue «de investidura y no de legislatura». Mientras, en Formentera y fuera, todo son comentarios y especulaciones. El presidente debe aclarar sus amenazas al Govern balear, cuanto antes: se lo agradecerán los ciudadanos de la isla y seguro que sus socios del PP y de Compromís.