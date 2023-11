La IA se humaniza

A la Inteligencia Artificial deberíamos tenerla estrechamente vigilada, lo cual ya nos daría un papel. En un despacho de abogados que había empezado a utilizarla alguien preguntó por un plazo procesal al aparato y este le dijo en seguida cuál era y el artículo de la ley que lo preveía. El abogado, perro viejo, se dijo ¡estupendo!, pero fue a buscar la ley, resultando que el plazo era otro y el artículo no existía. Se lo comentó a un colega, quien le contó lo que le había pasado tras hacerle una consulta al cacharro y responderle con cita de sentencias del Tribunal Supremo: las buscó y tampoco existían. Preguntaron entonces al gestor del software y les dijo, desolado, que acababan de descubrir que la máquina no estaba programada para decir “no lo sé” y al no tener respuesta se la inventaba. Por mi parte, me dije, al conocer el sucedido, que la maldita había empezado a ser humana.