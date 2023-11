El triomf del diàleg

La investidura de Pedro Sánchez i la conformació d’un nou govern de coalició progressista és una bona notícia per al nostre país i per a les nostres illes. La dreta i la ultradreta ja varen qüestionar llargament la legitimitat del primer govern de coalició, de la mateixa manera que ara qüestionen els nous pactes de govern i la majoria parlamentària que ha fet possible que comenci a caminar aquesta legislatura; és molt evident que mai cap resultat electoral els resulta acceptable si no suposa la conformació d’un govern a la seva mida.

Gràcies als acords de govern signats en les darreres setmanes, tots públics i transparents, a disposició de la ciutadania que els vulgui llegir i consultar, les prioritats durant els pròxims quatre anys seran aquells temes que incideixen directament en la vida d’una gran majoria.

El pacte entre el PSOE i Sumar inclou compromisos tan importants com la pujada del salari mínim interprofessional i de les pensions, l’aprovació d’una normativa comuna a tot el país per reduir les llistes d’espera en sanitat i establir terminis màxims d’espera, l’increment fins a les 20 setmanes dels permisos de paternitat i maternitat o un augment del finançament en matèria de dependència. Són acords que cerquen cohesionar més la nostra societat, fer-la més igualitària i més justa, donar drets als que menys tenen, no deixar ningú enrere i pensar, sempre, en aquells que tenen una situació de partida més difícil.

Però aquest acord és especialment rellevant per a Eivissa i Formentera, per a les Balears en general, perquè té molt en compte que les illes són un territori amb particularitats que com a tal han de ser ateses. Un dels més importants és el reconeixement que la situació de canvi climàtic ens farà patir especialment i, per tant, es preveu treballar en un pla de mesures concretes per pal·liar els efectes que ja està produint l’escalfament de la terra i tots els fenòmens meteorològics i costaners adversos que du associats. Molt relacionat amb això, també està previst l’impuls de l’anomenada Estratègia de Turisme 2030, un pla per contribuir a la transformació del sector turístic amb el respecte mediambiental, la feina digna i l’equilibri entre visitants i residents com a eixos fonamentals.

S’ha parlat i es parlarà molt de la resta dels acords de govern, els que suposen compromisos amb els partits nacionalistes catalans, bascos i gallec. El Partit Popular ha trobat en aquests acords l’excusa per vertebrar la seva oposició ferotge a l’agenda social, ambiental i igualitària del govern d’esquerres, però no ens acomplexarem per voler donar resposta política al que és un problema polític que mai s’hauria d’haver judicialitzat ni convertit en un conflicte de les dimensions que va tenir el conflicte català. Fa cinc anys vàrem recollir un clima de màxima tensió i dificultat i després d’haver treballat per reconduir les relacions institucionals, i amb avenços positius evidents, defensam que ha arribat el moment de plantejar una Llei d’Amnistia, amb totes les garanties constitucionals i amb l’objectiu d’obrir un nou temps marcat pel reconeixement de la diversitat territorial, pel fet que només si trobam un nou marc de relació que respecti la complexitat del nostre país, podrem conviure amb total normalitat.

Obrim, per tant, un nou temps; un temps que els i les socialistes volem que sigui de negociació i d’enteniment, un temps marcat per la política en majúscules, per la tolerància i el respecte, enfront dels que criden, amenacen i assetgen, front aquells que entenen la democràcia com a imposició i no com al triomf del diàleg.

Milena Herrera García | Diputada del PSOE en el Congrés dels Diputats