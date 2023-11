Aturem l’exaltacio del franquisme

L’acord polític que aquesta legislatura ha posat el Govern de les Illes Balears en mans del Partit Popular, amb el suport de l’extrema dreta de Vox, tendrà entre les seues moltes conseqüències el trencament del consens en matèria de memòria històrica i reparació a les famílies de les víctimes. Les dues formacions ja han anunciat la derogació de la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de Memòria i Reconeixement Democràtics a les Illes Balears, una norma valenta que permet garantir la reparació de les víctimes de la Guerra Civil de la repressió franquista i, entre d’altres, impedir qualsevol manifestació que suposi un reconeixement del franquisme o una exaltació de la sublimació militar, la dictadura franquista o el mateix dictador.

Una altra norma, la Llei 10/2016, de 13 de juny, per la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme, aprovada per unanimitat, ha permès l’exhumació amb sous públics d’algunes de les fosses comunes catalogades pel Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera. En aquests moments a Eivissa queden pendents d’identificar les restes de 12 persones trobades al cementeri de ses Figueretes, una feina que està resultant complicada perquè no tenen ADN, a causa del seu mal estat de conservació. A Formentera, s’han practicat exhumacions a Sant Ferran, on es van localitzar les restes de dos represàlies, que tampoc van poder ser identificats per falta d’ADN. A Sant Francesc, ja s’ha pogut posar nom i cognoms a dues víctimes i lliurar les restes a les seves famílies. Encara queden pendents d’identificar-ne 4 i localitzar-ne altres 52. Es tracta dels represàlies a es Campament (Colònia Penitenciaria de Formentera, 1940-1942).

Ara la dreta i l’extrema dreta volen fer passes endarrere i permetre, per exemple, que es pugui fer apologia del franquisme o retre homenatge a figures rellevants de la dictadura. En paraules de l’historiador eivissenc Luis Ruiz, per «la pròpia idea de no obrir ferides, tan estesa socialment, ha afavorit l’amnèsia històrica que va caracteritzar la Transició. L’existència, encara avui, de fosses comunes sense exhumar és una prova irrefutable de la impunitat amb la qual es va tancar el període de la dictadura. Estem parlant d’assassinats, desaparicions forcades i tortures, que constitueixen crims de lesa humanitat i que no prescriuen mai. (pàg. 11 del Pròleg, Memòria contra l’oblit, 2015)».

Finalment, vull valorar manifestacions com les Stolpersteine o Pedres de la Memòria de l’artista alemany Gunter Demnig, que volen recordar les víctimes del nazisme, del feixisme i aquí, a l’Estat espanyol, del franquisme. A les Pitiüses s’han posat ‘pedres’ a tots els municipis excepte el de Santa Eulària des Riu.

I per acabar, recordem que encara hi ha gent que nega aquestes víctimes, com ha fet el president electe Javier Milei a l’Argentina, que posa en dubte la realitat dels 30.000 desapareguts de la dictadura argentina dels anys 70 i que ha estat públicament recolzat per l’expresident ‘M. Rajoy’. O com a Madrid, on es pretén construir un parc sobre una d’aquestes fosses documentades. També a Còrdova. Aquestes actuacions no ajuden a restablir les ferides deixades per 40 anys de repressió i assassinats franquistes. Recordem que Espanya és el segon estat del mon, per darrere nomes de Cambodja, en nombre de fosses comunes sense obrir.

Veure onejar banderes franquistes com està passant últimament a Madrid, i que alguns partits ho justifiquin i fins i tot ho fomentin, és un terrible exemple de les passes endarrere molt doloroses i molt perilloses que s’estan donant amb un PP que està en braços de Vox, ja que posa en perill els avenços en democràcia i de reparació de les víctimes que tants esforços han costat i que encara ni tant sol hem pogut acabar de completar.

Juanjo Ferrer | Senador d’Eivissa i Formentera