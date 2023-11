Novembre i un imbècil

Novembre era fràgil de boira, humitat i altres plaers personals i a la vegada indescriptibles. Tímid anunci del llarg hivern a casa l’aigua de vegades de forma fragmentada il·luminava amb discreció places i carrers de Vila, de l’entorn rural també amb una sensualitat nítida, clara a primeres hores del matí quan tot era el somni de la nit passada entre llençols, besades dels amants i cançons de Frank Sinatra. Per exemple i sense anar més lluny ‘It was a very good year’ que multiplicava l’ardència del sexe a ple rendiment i sense control possible. Afortunadament. Però aleshores novembre era l’esperança oberta, l’abraç de la natura, la carícia fina sobre la perill.. Atmosfera de transparències intuïdes rere l’ombra del desig i de l’amor. Clima quasi perfecte entre el passeig a la tarda o la convocatòria gastronòmica que voldria ser necessària, la mesura exacta de totes les coses inevitables. Novembre, un temps, fou un dibuix per a la eternitat sense fronteres i el glaç del desembre i del gener no deixava de ser una promesa no sempre amb el pas del temps executada. La realitat era una altra realitat ara dolça amb el sucre dels penellons, la rotunditat de la sobrassada, l’esperit lliure del bunyol extens per tot arreu dels mercat i de les places públiques. Novembre eren tots els morts del món, tots els sants del món aplegats entorn a una mena de revetlla -no aquella de sant Joan en arriba juny i amb ell l’estiu- popular i equilibri emocional de la vida que, malgrat tot, passa.

És senzill doncs evocar les antigues reunions en família, vora el foc, entre copes de vi pagès i amb denominació d’origen. Tot s’esfulla amb la tardor ja era vell el trobador, cantava Serrat. Novembre no ha set el que era i un imbècil ha guanyat les eleccions a l’Argentina.