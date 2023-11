No hay derogador inderogable

Recordemos que, sobre un antisanchismo bien abonado por fertilizante químico de la oposición y deyecciones orgánicas de socios de gobierno, Feijóo se puso al frente de la hueste con aquel extraño verbo –derogar a Sánchez– que algunos leímos como metonimia y anuncio de una cascada de derogaciones legislativas de la era sanchista. El augur contaba con que tras una aplastante derrota Sánchez sería derogado por los suyos, al estilo del PP. Fallido el vaticinio e interpretando que no ha fallado él sino el PSOE como destino, ha decretado por sí y ante sí la derogación del PSOE, que dice ha dejado de existir. Como esas prácticas mágicas no suelen funcionar, parece razonable aconsejarle que en bien de su partido, necesario en España al igual que el PSOE, abandone sortilegios, se ponga en modo oposición y acierte en ella, para que la hechicera Ayuso no lo derogue y lo convierta en murciélago.