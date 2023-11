A casa feim servir l’expressió “estam salvats” per expressar, amb ironia o sarcasme, una sensació d’incredulitat, sorpresa o rebuig davant d’alguna cosa. Diumenge passat, el programa Salvados, de la Sexta, va emetre un reportatge de visió obligatòria per a tot qui estigui interessat a entendre com van les coses a l’Eivissa del luxe, el glamur i les grans fortunes. En acabar vaig pensar que estam salvats.

El reportatge, titulat ‘Ibiza: sin techo no hay paraíso’, presentava el cas de la falta d’habitatge a Eivissa a partir d’entrevistes a una sèrie de persones que no han pogut llogar un pis i han hagut de recórrer a altres solucions. És important assenyalar que no es tracta de temporers. No són els temporers de la fruita i l’hortalissa a Almeria, Huelva o Lleida ni els treballadors de temporada dels hotels. Són persones que cobren una nòmina i paguen Seguretat Social i impostos tot l’any. Hi sortien tres persones que treballen en feines relacionades amb els serveis públics essencials que ofereix l’administració (una escola, un hospital, un parc de bombers) que viuen en caravanes a un descampat prop de l’Hospital de Can Misses. I altres persones: un professor de piano del Conservatori que viu a un hostal en el que es gasta tres quartes parts del sou o una companya seua que dorm de lloguer al menjador d’un pis, entre cortines, compartint l’espai amb tres o quatre persones més. Bona part de la força del programa venia del magnetisme dels protagonistes que transmetien, amb una combinació admirable d’estoïcisme i bon humor, la seua situació personal i per extensió la de l’illa.

La pel·lícula ‘Nomadland’ amb la que Frances McDormand (que també la produïa i va recollir l’Òscar a millor pel·lícula) va guanyar el 2021 el seu tercer Òscar a millor actiu, amb un paper memorable, parla de nòmades que viuen en caravanes o furgonetes als Estats Units. La pel·lícula, basada en el llibre ‘País nómada. Supervivientes del s. XXI’, presenta un món de “nous nòmades”, treballadors temporals de feines, com els magatzems d’Amazon o altres feines, al camp o als serveis. És gent que va perdre la feina i la casa en la crisi de 2008 i ara viuen movent-se, avui aquí, demà allà, depenent d’on surten feines temporals.

A Salvados, una de les persones que viuen en una caravana a Can Misses explica que això que passa a Eivissa és un laboratori del que pot passar a la Península. Aquesta és justament la reflexió que sura a ‘Nomadland’: els treballadors nòmades que es mouen pels Estats Units vivint en caravanes i furgonetes, fent feines precàries són una realitat avui, però també són l’avís d’un futur precari que pot estar esperant a molta més gent demà, molta gent que encara no ho sap.

La rel del problema de l’habitatge a Eivissa és el que algun altre article he anomenat l’Espanya superplena. Un model demogràfic, econòmic i social desbocat. A Eivissa, el 1998 hi havia 84.000 persones i el 2022 ja eren 154.210. Persones registrades, perquè hom pot pensar que encara hi ha més gent de la que surt a les estadístiques. Si les Illes Balears haguessin crescut al ritme d’Eivissa, en lloc d’un milió d’habitants, n’hi hauria un i mig, i a Espanya, en lloc de 47 milions, n’hi hauria 73. L’aritmètica no enganya.

Curiosament, al reportatge no sortia cap autoritat, ni del Govern, ni del Consell, ni dels ajuntaments. Seria interessant escoltar-los, conèixer la seua valoració i saber com pensen afrontar el problema. Perquè, per voltes que se li doni, el problema de l’habitatge a Eivissa és un problema polític. Si feim l’analogia amb el problema de la fam al món, menjar n’hi ha, de fet menjar en sobra, però a vegades a determinats països fallen les institucions i les polítiques, el menjar no arriba a la població i hi ha malnutrició i episodis de fam severa. A Eivissa, metres quadrats construïts en sobren, n’hi ha per salar i fregir, però estan buits la major part de l’any.

Podem sospitar que tal vegada la presidenta Prohens no té ben enfocat el tema, perquè diu que vol que “ir a trabajar a Balears sea un regalo, no un castigo” i per això ha eliminat el requisit de conèixer la llengua pròpia als treballadors sanitaris. Com és que no ha eliminat el requisit de conèixer la llengua pròpia a la guàrdia civil i la policia nacional, que també falten molts agents per completar les plantilles i garantir l’ordre i la seguretat, sobretot a l’estiu? Ai no! Que els cossos i forces de seguretat de l’estat no han de conèixer el català, i igualment tampoc no volen venir a Ibiza. Ves que el problema no sigui una altra cosa.

Pensant en el Govern balear, he entès de cop el valor de que Eivissa ocupi el lloc número dos per població a les Illes Balears. El número dos del Govern és eivissenc. Els pressupostos de 2023 dediquin dos milions (de 47) per a centres de salut a Eivissa i un dos per cent per a centres educatius. Ara falta que també dediquin un dos per cent d’esforç i sous a solucionar el problema de l’habitatge a Eivissa i aleshores ja podrem apagar la tele i exclamar que estam salvats.

@joanribastur