Educar para el cambio

Cada vez son más los casos de violencia machista entre adolescentes, aunque ellos no lo ven así. Un estudio publicado esta semana advierte del negacionismo de los jóvenes de entre 19 y 25 años en cuanto a violencia de género. Dicen que no existe, que es «un invento ideológico». También están los que reconocen que hay violencia machista, pero aseguran que «siempre ha existido y es inevitable o habitual en el seno de una pareja». Leo esto y tiemblo. Tengo un hijo de 2 años y ya desde antes de que naciera (llamadme loca) pensaba en cómo educarlo en el respeto y el feminismo. Hubo quien, cuando nació, me comentó: «Qué suerte que sea niño, no tendrás que preocuparte por ciertas cosas». Opino justo lo contrario. Precisamente porque es niño hay que enseñarle que «ciertas cosas» no son normales ni inevitables, aunque siempre hayan existido. Mañana es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es un día reivindicativo, el único día de todo el año que todas juntas gritamos que esto tiene que acabar. El 25N tiene una marca en el calendario y no se entiende que algunos la obvien programando actos paralelos. Ojalá llegara el día en el que no hubiera nada que reivindicar. Eduquemos para que nuestros hijos sepan ver la realidad y la cambien.