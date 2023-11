Este viernes 24 es el Black Friday. Hubo un tiempo en el que España tenía que importar trigo. Ahora importa fiestas. La metáfora nos ha quedado un poco antigua pero usted se hace cargo del mensaje. Black Friday. Y en nada, Acción de Gracias. No va a ser aquí donde se critique el exceso de fiestas, excusas para el consumo, comilonas, reuniones con amigos o gasto impúdico. Hay quien adopta todas las fiestas y quien se amarga porque se adoptan muchas fiestas. El viernes negro es una magnífica oportunidad para comprar algo que no nos hace falta, eso sí, mucho más barato. Iba a explicar de dónde viene la tradición, pero si usted la sabe no tiene ganas de que ahora este columnista se la recuerde y si no la sabe pero lee columnas es que no ha estado nunca interesado en semejante conocimiento. Una profesora solía decir, cuando el alumnado se ponía levantisco o charlatán: «Me callo, porque yo ya me lo sé y a usted no le interesa». Guarde esta frase, nunca se sabe dónde podría venirle bien soltarla. El Black Friday se torna también, va evolucionando, a oportunidad para adquirir ropa o aparatos electrónicos y es también una buena excusa para visitar tiendas, ahora que nos estamos acostumbrando a hacerlo todo online. Está por estudiar la relación entre series aburridas y adquisición por internet de ropa. Pongamos, blusa, batamantas, calzoncillos o elegantes americanas en atrevidos tonos para señor serio. Es decir, la pareja en el sofá, la serie aburrida, él que saca el móvil, ella que lo imita, la serie que se desangra, se le baja el volumen a la tele, mira qué jersey, mira qué camisa, mira qué zapatos, que si lo pido que si no, que si dame la tarjeta, que si tiene devolución gratuita. De la serie no te enteras; la que se entera es tu cuenta corriente. Eso sí, mejora tu outfit. Ya luego el sábado empleas la tarde en la larga cola de devoluciones de la tienda física, donde he presenciado ya casos de ligoteo, discusión, intercambio de números de teléfono, paliques y hasta charletas sobre la conveniencia o no del chorizo de almendralejo en las fabadas. Se liga más que paseando al perro.

Según la empresa Milanuncios, el gasto este viernes aumentará un 35% respecto al año pasado, lo que puede suponer que cada hogar gaste de media 284 euros. Todo un capital. El 68% de los españoles tienen pensado comprar algo este viernes. Suponemos que el resto son niños o monjes cartujos. O el dentista que sí recomienda chicle con azúcar, ya saben el famoso eslogan: uno de cada diez, tal y tal. No sabemos si los dentistas hacen viernes negro, una paradoja o no en una sociedad que ama el blanqueo. Dental en este caso. Demos gracias.