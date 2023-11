Bendito invierno

Han pasado sólo dos meses y del verano ni nos acordamos. Me dice un amigo que, al recuperar la rutina, el trabajo de todos los días y el hogar, dulce hogar, ha sentido un cierto alivio. Confiesa que, mal que bien, ha soportado como ha podido otro estiaje en el que parece que divertirse a lo grande es una obligación, cuando lo cierto es que cansa, vacía, cabrea y agota. Me habla de sudores, músicas a todo trapo, aglomeraciones, retenciones en las carreteras, terrazas de bares y restaurantes atestadas y playas que son hormigueros. Le doy la razón. El turista, hoy, es un resignado sufridor. Se supone que, cuando uno huye de la ciudad, lo que busca es descansar y un punto de tranquilidad, pero lo cierto es que, no importa dónde vayamos, seguimos formando parte de la manada. Es imposible hacer turismo sin turistas. El personal se desplaza a los mismos destinos y podemos coincidir con conocidos en el Nepal y en el cono sur argentino. Nos gustaría ser viajeros, pero sólo somos guiris. Es lógico que los agentes turísticos se inventen experiencias excitantes y viajes a zonas de riesgo.

El turismo sigue siendo una bendición en nuestras islas y es lógico que, como hacía Fraga cuando celebraba la llegada del turista 1.999.999, sigamos cantando récords de visitantes y sacando pecho con los cruceros. Las incomodidades, el mal vivir que nos da el turismo invasivo y el hecho de que nos dejen la isla hecha unos zorros, son sólo daños colaterales. Quienes peor lo tenemos somos los que conocimos otra isla, la que tratamos de recuperar en invierno. En los meses caniculares, mejor es buscar refugio en un pueblo perdido en lo más alto de los Pirineos, un lugar donde se pueda dormir con manta en pleno agosto y en vez del pumba-pumba, sólo se oigan las campanas de la iglesia que dan las horas, el piular de los pájaros al anochecer y los cencerros de las vacas en la lejanía, uno de esos pueblos de montaña en los que luce en sol por las mañanas y que por las tardes nos regala un refrescante chaparrón. Hago votos para que el turismo no decaiga, pero que lo soporten otros. A mí que no me busquen.