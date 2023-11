Ni dentro de 100 años

No son pocos los casos de proyectos de infraestructuras necesarias cuyos trámites hasta su consecución suelen dilatarse en el tiempo hasta extremos inimaginables. Entre la burocracia kafkiana, la desidia de los políticos y el ánimo narcisista de muchos de estos de dejar su impronta, los proyectos se cuecen al chup chup durante lustros y se eternizan. El más ilustrativo de todos es el de la conversión de la E-10, el primer cinturón de ronda, en un bulevar para coser las dos partes en las que ahora divide la ciudad. Se empezó a hablar de este asunto hace un cuarto de siglo y aún estamos como estamos. Si el Consell proponía un proyecto, el Ayuntamiento lo descartaba. Y viceversa. Y así mandato tras mandato. El actual alcalde está convencido (yo lo dudo, ojalá me equivoque) de que en los cuatro años que tiene por delante será una realidad. Pongamos que así sea y que entre las rondas de ses Figueretes y de Can Misses haya un bulevar antes de 2027: estaría solucionado el problema en 800 metros de los 3.400 metros que hay entre Can Sifre y la rotonda de Pachá. 800 metros en 30 años. Por una simple regla de tres, necesitaremos 97 años más para completar la conversión del primer cinturón en un paseo civilizado. Es posible que ni los hijos de sus hijos lo vean algún día.