La memoria de la Oficina de la Dona del Consell de Ibiza dibuja un panorama muy preocupante sobre la violencia machista en la sociedad ibicenca. Al menos 141 mujeres han sido víctimas de agresiones sexuales a lo largo del último año, y cuatro han sufrido violaciones cometidas por grupos de hombres, tres de ellas en la isla. Además, este servicio ha atendido a 482 mujeres que sufrían violencia de género, es decir, por parte de hombres que eran sus parejas o exparejas. Los pisos de acogida han alojado a 79 mujeres y 42 menores que tuvieron que abandonar su hogar para ponerse a salvo de sus agresores. Son cifras que deben encender todas las alarmas, puesto que no son admisibles en una sociedad democrática, civilizada y basada por tanto en el respeto de los derechos humanos. Hay que recordar además que estos datos se refieren tan sólo a las mujeres que han recurrido a la ayuda de la Oficina de la Dona, por lo que es una parte mínima de una realidad que permanece oculta y cuyo alcance es sin duda terrible.

El Día contra la Violencia sobre la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre en todo el mundo, sirve para conocer esta realidad y tomar conciencia de la envergadura y gravedad del problema. Llama la atención que la gran mayoría de las agresiones sexuales no trascienden, ni siquiera se han dado a conocer los casos de las cuatro violaciones grupales que han sufrido cuatro mujeres de la isla, por lo que se trata de una realidad que la sociedad ignora y sobre la que difícilmente se sensibilizará si se mantiene esta política informativa opaca. No se trata de desvelar datos morbosos ni que vulneren la intimidad de las víctimas, en absoluto, pero sí es necesario y conveniente que los distintos cuerpos de seguridad y otros organismos relacionados informen sobre estos casos, especialmente cuando detienen a los presuntos culpables, para que se ponga de manifiesto que no hay impunidad y que el sistema actúa para perseguir y castigar a los agresores.

Precisamente el problema de las víctimas de agresiones sexuales es que muchas prefieren no denunciar por vergüenza, falta de confianza en el sistema, por no querer enfrentarse al calvario de un juicio y a ser señaladas o por miedo a que no las crean, entre otras razones. No dar a conocer los casos no aumenta la confianza de las víctimas, que seguirán pensando que es algo que les ha ocurrido solo a ellas, y no las infundirá ánimos para denunciar y para actuar contra los delincuentes.

La directora de la Oficina de la Dona, Tonyi Ferrer, destaca la extrema violencia que emplean los agresores sexuales, y lo relaciona con el consumo de pornografía, caracterizada por la erotización de la violencia sobre la mujer, que se ha convertido en la principal fuente de «educación sexual» de niños, adolescentes y jóvenes, pero que también es el imaginario que pretenden reproducir muchos hombres adultos en sus relaciones con las mujeres.

Es desalentador comprobar la tendencia al alza de todos los indicadores y datos que reflejan la violencia contra las mujeres en la sociedad. Las cifras de la Oficina de la Dona, de las denuncias presentadas en los juzgados o de los detenidos por violencia de género aumentan de forma sostenida en las Pitiusas. La mayor concienciación y que cada vez más víctimas se deciden a pedir ayuda es parte de la explicación, pero no es la única causa de este incremento, que hay que atribuirlo a un avance muy alarmante de la violencia machista. Se trata de una reacción al avance del feminismo y que también está relacionado con un discurso muy perjudicial de la extrema derecha que niega la evidencia de la violencia machista y encuentra su eco en una parte de la población, especialmente en los hombres que se sienten amenazados en su posición de dominio y que se ven reforzados en su desprecio hacia las mujeres.

El programa de actividades para conmemorar el 25N que ha organizado el Consell pone el acento en fomentar la empatía de los adolescentes, pues han detectado que el consumo de pornografía provoca una falta absoluta de empatía hacia las mujeres. Por supuesto que es fundamental impulsar acciones para prevenir la violencia machista entre los jóvenes estudiantes. Pero es necesaria una reflexión más amplia, pues ojalá el problema se circunscribiera solo a los adolescentes: impregna a toda la sociedad, sin distinción de edades, nivel de estudios, origen o situación laboral. La violencia machista la ejercen hombres (agresores) sobre mujeres (víctimas), lo que requiere una concienciación y una toma de partido activa especialmente por parte de los hombres que creen en la igualdad y el respeto y los practican en su día a día. De forma que el dique social contra los maltratadores sea cada vez más alto y firme. Y, por otra parte, es preciso que el sistema actúe con contundencia contra los agresores y proporcione todos los recursos necesarios para ayudar y atender a las víctimas. Nos encontramos ante una verdadera emergencia social.

DIARIO DE IBIZA