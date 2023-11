Los hijos de puta

Soy, también, una hija de puta, aunque mi madre nunca fuera "ministra del PSOE" sino, como millones de mujeres (y hombres) de su generación, víctima de aquellos machos viriles que «salvaron» a España de la democracia. Una más entre esos 26 millones de personas sobre las que un general retirado «bromeaba» no hace tanto con fusilar, aunque ahora, «más moderados», medio centenar de sus colegas se estén conformando con pedir solamente un pronunciamiento al Ejército para destituir a Pedro Sánchez, ya que en este bendito país el «golpe» es votar a lo que no les gusta. Y lo soy porque yo, que tras décadas de ilusiones desperdiciadas, corrupción política y mentiras de campaña, ni me fío ni me caso, después de las banderas, los brazos en alto, los gritos de «moros no, España no es un zoo», los rosarios y las insultantes, para todas las mujeres (también las del PP), muñecas hinchables de las algaradas ante Ferraz, he respirado de alivio con la investidura del líder socialista. No por Feijóo y las amistades peligrosas (más de uno las tiene y las de narcos no son las únicas), sino por ese su futuro vicepresidente Abascal instigador de odios, y su tropa. En cuanto a la «división» de los españoles que deploraba el jueves algún empresario, vivimos en un país diverso y plural y a mí, que no tengo la altura de miras de un Juan Roig y creo que cualquier postura puede ser respetable mientras no atente contra derechos humanos, la fractura que de verdad me preocupa hoy es la que día a día se ahonda entre las familias que pueden pagar aceite y techo y las que no. La pobreza y la exclusión social, que esas sí crujen y "rompen".