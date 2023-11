El poder de la distancia corta

No hay como la distancia corta para reenfocar y encuadrar. Para entender mejor. No suele fallar: a medida que te acercas y observas con atención lo que de lejos era blanco y negro y generalidades empieza a cobrar matices, y surgen los grises entre medias que tienen el poder de disolver prejuicios e ideas preconcebidas. Así ocurre con los migrantes, por ejemplo: cuando conocemos el nombre, la edad y la historia de ese pequeño cuerpo desmadejado que depositó el mar en una playa, y cuya foto dio la vuelta al mundo como la imagen que representaba el éxodo dramático de tantas y tantas personas, nos conmovemos profundamente. Ya no era un niño anónimo: era Aylan Kurdi, el nene sirio de tres años cuya trágica muerte nos horrorizó. Hace unos días Cáritas celebró una jornada de agentes sociales en Ibiza bajo el título ‘Acércate a la orilla’, y en la que alertaron del avance del odio hacia el migrante en la sociedad, en todos los ámbitos, incluidos servicios públicos como la sanidad o la educación, entre otros. Desde lejos es fácil generalizar, dar pábulo a bulos que la ultraderecha alienta y deshumanizar para poder odiar más a una masa amorfa, sin pensar que son personas como tú y como yo. Acercarse a la orilla, a los demás, tiene el poder de cambiar la perspectiva.