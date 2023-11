Carajotes ecológicos

Esta absurda moda de destrozar el patrimonio para alzar la voz contra el cambio climático es la reacción estúpida y propia de niñatos con la vida solucionada que, incapaces de construir nada, eligen destruir como forma de llamar la atención: los torpes e inútiles, ya se sabe, pretenden ‘pasar a la Historia’ copiando, plagiando o rompiendo, nunca aportando.

Y sorprende que se pueda entrar en cualquier museo del mundo cargando con piquetas, pinturas o martillos, así como la lentitud en la respuesta por parte de los vigilantes de seguridad; lo que no me asombra es la presencia del oportuno colaborador grabando para después difundir «la hazaña», porque ya se sabe que hoy en día lo que no se publica en redes no existe.

Imaginen si a ésos que se pegan a una obra, en vez de despegarlos, los dejásemos un par de días allí acoplados, sin darles ni agua, haciéndose todas sus cositas encima, y difundiéndolo en tiempo real. Como un Gran Hermano de carajotes ecologistas. Supongo que, en el mejor de los casos, eso disuadiría a futuros héroes de la cosa y, en el peor, al menos tendríamos la satisfacción de contemplar su ridículo.

Y es que se puede luchar por la conservación del planeta de muchas maneras que no impliquen atacar la esencia de lo que somos, cultura y educación, nuestra evolución y progreso económico, y la relación justa con el mundo que nos rodea.

En esto, como en otros muchos temas, cuanto más bombo se da en los medios, más imitadores aparecen, lo cual nos lleva a que, si nadie lo difundiese y a cambio nos mostrasen acciones lógicas, coherentes y proporcionadas, seguramente habría más concienciación y mejores resultados.

Pero a ciertos poderes les gusta más alarmarnos, asustarnos, prohibirnos o tratarnos como a niños inútiles, incluso creando en algunos individuos ‘ecoansiedad’, lo que se traduce en acciones tan efectistas como absurdas y poco efectivas. Pero parece que eso es lo que se lleva en estos tiempos, mucha imagen y poco resultado. Imagino que por eso también tenemos los políticos que tenemos: no hay más que mirar al que pretende gobernarnos en España.