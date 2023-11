En Ibiza hay vivienda (de sobra), pero está cerrada. Se abre para los turistas, como todo. Llevo en la isla seis años y en este tiempo el problema de falta de alojamiento solo ha ido a peor. Cada vez se ven situaciones más escandalosas. Encontrar casa para vivir todo el año y una larga temporada es imposible y ya no por los precios inflados y abusivos que ponen la mayoría de propietarios, sino porque literalmente no hay pisos en los que te permitan estar más que unos meses: de octubre a abril, es decir, temporada de invierno (como se encargan de especificar, en mayúscula, todos los anuncios). Quienes alquilan están cegados por el dinero y viven de sus rentas de temporada a costa de todo y todos. Porque esta avaricia hace que en la isla falten médicos, policías, profesores y un sinfín de profesionales que son necesarios aquí durante los doce meses del año. Profesionales que también estos arrendadores (muchos residentes) necesitan y echan en falta (quizás sin pensar que ellos están agravando el problema). Educación busca una solución intentando que los profesores puedan hospedarse en hoteles al menos diez meses al año; desde Atención Primaria se movilizan en redes y piden ayuda para encontrar alojamiento a una doctora del centro de Salud de Vila que, si no, deberá irse; se han implantado pluses de difícil cobertura en muchos puestos... Yo pido a los ibicencos e ibicencas propietarios y arrendadores que piensen en su isla, que dejen venir a los profesionales y que abran sus casas a quienes quieren quedarse.