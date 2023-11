Política i responsabilitat

De vegades hi ha gent que es dedica a la política i talment fa la impressió que té un jugaroll entre les mans, i que està fent una partida amb uns amics... en comptes de buscar la millor manera de gestionar la cosa pública i d’adaptar-la a la voluntat majoritària de la gent i al respecte dels drets de tothom. Es tracta dels irresponsables. Que ho poden ser per raons diverses. Per exemple, per un excés d’ideologia (i, subsegüentment, per una considerable desconnexió de la realitat). O també ho poden ser per voluntat de poder incontrolable, sense matisacions d’ordre ètic o moral. O, així mateix, per mera vanitat. Tot i que la vanitat reconeguda sol ser prou més innocent que d’altres febleses humanes. Particularment vaig celebrar molt les declaracions del ministre Pimentel (no va durar gaire), dient que era ministre «per vanitat». Ho vaig trobar magnífic.

La màxima irresponsabilitat, en política, consisteix a utilitzar la gent com a carn de canó per tal d’aconseguir determinades coses que interessen individus concrets (o minories més o manco elitistes). Perquè, habitualment, els que es posen en primera fila a l’hora de rebre garrotades no són els instigadors dels moviments en un sentit o en un altre. Aquests solen quedar parapetats a segona o tercera fila i, si s’escapa alguna bufetada, no la solen rebre.

Escric tot això enmig d’una setmana tremolinosa, en què sembla que, sobretot al centre de les Espanyes, s’hagi agitat un vesper extremista i potencialment violent. Com que en el seu moment vaig criticar durament els escratxes contra el Partit Popular (i contra persones molt específiques d’aquest partit), em sent totalment legitimat per criticar amb la mateixa duresa els encerclaments de les seus del Partit Socialista per part de gent que considera que el pacte d’aquest partit amb Junts per Catalunya i amb Esquerra Republicana no és democràtic.

De la mateixa manera que he criticat l’abús del terme ‘feixisme’ i ‘feixista’, sovent mal aplicat, amb un mínim de rigor, pens que ara toca posar el focus sobre l’ús absurd que s’està fent del terme ‘democràcia’. Per què és menys democràtic, posem per cas, l’acord entre el socialisme espanyol i l’independentisme català que l’acord entre PP i Vox? Per què alguns consideren el primer com a menys democràtic que el segon, o directament, com ha fet Isabel Díaz Ayuso, consideren el primer com a no democràtic? El súmmum d’aquesta contradicció el vàrem poder llegir en un manifest de ‘societat civil’ demanant la intervenció de l’exèrcit per «restablir la democràcia» davant el «colp» que suposa l’acord entre el PSOE i JxCAT i ERC. És a dir, cridaven a un colp d’estat per evitar un acord entre forces democràtiques, votades pels ciutadans a les urnes. El món a l’inrevés.

Molt poques vegades m’atrevesc a titllar de ‘feixista’ cap partit polític (no he dit mai, per exemple, que Vox ho fos), a cap polític en actiu votat per la gent ni a cap idea per molt allunyada que sigui de les meues. Però l’encerclament de seus del Partit Socialista per protestar pels acords amb d’altres formacions polítiques, l’intent d’assaltar algunes d’aquestes seus, els crits a favor de l’anterior dictador o l’ús de determinats símbols són, purament i simplement, parafernàlia feixista. I l’actitud dels que protesten davant les seus socialistes, molt majoritàriament, ha estat feixista. No em val l’argument d’alguns periodistes dient que a Espanya no hi pot haver sis o set milions de feixistes. I tant que poden ser-hi! S’ha de treballar àrduament perquè no hi siguin. Però venim d’un segle passat en què hi va haver països a Europa on una gran majoria de la població era nazi o feixista. Per tant, suposar que no n’hi pot haver milions és un error de dimensions colossals. Depèn de com actuïn, no de la quantitat que siguin.

Tampoc no s’aguanta per enlloc que els jutges es manifestin en contra de l’amnistia. Ells no tenen la potestat democràtica d’amnistiar. Això només ho pot fer un govern sorgit de les urnes i dels acords posteriors, un govern que tengui majoria al congrés dels diputats, un govern -al cap i a la fi- legítim. Mirar d’interferir en les decisions d’un govern democràtic sí que és conculcar la democràcia. El Consell General del Poder Judicial no és ningú per dir si l’amnistia és o no democràtica. Com no són ningú els bisbes espanyols (per sort els de la Tarraconense ja se n’han desmarcat clarament) per enfrontar-s’hi. I encara menys els periodistes que, presentant-se com a ‘constitucionalistes’, treballen dia a dia per rebentar la Constitució.

L’acord Sánchez-Puigdemont és plenament democràtic. Qualsevol govern que surti d’una majoria del parlament és democràtic. L’amnistia entra perfectament dins el joc democràtic. El dret d’autodeterminació per a les nacions sense estat forma part del moll de l’os de la democràcia. Pactar a Brussel·les és totalment democràtic. Batallar contra el lawfare és essencialment democràtic. I intentar rebentar el que les urnes han decidit és conculcar la democràcia. I això és d’una grandíssima irresponsabilitat política.