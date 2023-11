No són manifestacions, són ‘PPataletes’

Aquests dies els qui no vàrem votar ni PP ni Vox (que, per cert, som molts més) hem d’aguantar als que ho van fer donant lliçons de democràcia de la pitjor forma possible.

La llista d’insults, amenaces i càntics franquistes que alguns hem d’aguantar és llarga, però per a ells tot val per tal que no hi hagi governs progressistes. Com diu el fracassat candidat a presidir l’Estat, s’han de repetir eleccions perquè la ciutadania va votar malament en juliol, i així és sempre que no els hi va bé el resultat electoral.

Com bé li va dir el company Óscar Puente al candidat fracassat a president del Govern: «De ganador a ganador, ¿por qué tiene usted más derecho a ser presidente que yo alcalde de mi ciudad?». És a dir, els que van guanyar i no van poder governar o els que vam perdre a les municipals hem d’acceptar els resultats. En canvi, ells no ho fan. Ja ho va dir Aznar: «Todos los que puedan hablar, hablen, y todos los que puedan actuar, actúen». Aquella persona que mentint va portar al país a la guerra d’Iraq, el de la Gurtel i altres, un exemple a seguir, dit de forma irònica, ve a dir-nos que el president Sánchez és un perill per la democràcia. Són, del tot, expressions inaudites per part d’un expresident.

I clar, criden al llop i el llop hi va. I a on hi va? A les seus del PSOE, aquell partit al que voten milions de persones. Sí, milions, quasi 8. Quasi 8 milions sense comptar Sumar i la resta de partits democràtics que, evidentment segons ells, alguns haurien de ser il·legals. Això sí, ho diuen blanquejant a Vox. Basta escoltar al líder parafeixista dir que la «Policia Nacional no compleixi ordres il·legals». Perdoni? Està cridant aquest líder «democràtic» a la insurrecció?

I tots aquests brams emparats pel PP? Bé, què hem d’esperar si Esperanza Aguirre es posa a tallar carrers sense despentinar-se. Apa! És Patxi López qui fa això a Euskadi i...

Tota aquesta parafernàlia d’una dreta amb vernís de tolerant no és més que allò que definia molt bé en un tuit el bo d’Alán Barroso: «Nunca los hemos visto en la calle por la sanidad pública, por las pensiones, por la subida de salarios, por los derechos LGTBI ni por el feminismo. Solo los vemos en la calle cuando pierden las elecciones y se inventan que España se rompe. No son manifestaciones, son pataletas».

Aquests episodis lamentables d’una dreta tradicional que acaba devorada pels sectors més ultres és el que està passant al nostre país. Uns amb els seus actes i altres pel seu silenci còmplice són responsables d’un atac dirigit no només contra el PSOE, sinó contra la democràcia i la Constitució que diuen defensar i no deixen de violentar.

No és més raonable que si tenim un problema estructural que ja dura més de 10 anys amb Catalunya, l’abordem? No és més raonable, tot i les diferències, buscar els punts que ens uneixen?

A aquells que diuen que tot això prové dels 7 vots que li falten al PSOE per conformar Govern, jo els diria que no són 7 vots. Es tracta dels avanços d’un país, de la llei de matrimoni igualitari, de la llei de l’avortament, de les pensions, dels salaris, de la llei de l’eutanàsia.

Fins i tot, el Financial Times aposta per aquesta via, política i raonada, per una pau social al nostre país. Una pau que donarà estabilitat política i que l’allunya dels fantasmes del retrocés feixista. Un retrocés amb què el PP i Vox sempre amenacen, un retrocés amb el que la dreta i l’ultradreta somien en tornar a repetir a Espanya.