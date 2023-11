32 compañeros muertos

Ese periodista que toma apuntes sobre normas subsidiarias y contratas de basura, hubo un tiempo en que soñó con ser corresponsal de guerra y poner voz y rostro a las víctimas. Luego, la vida -sobre todo, el miedo a perderla- nos pone a cada uno en nuestro sitio, que también es digno aunque más prosaico. Hay quien es corresponsal de guerra no porque tenga esa vocación, sino porque la guerra se presenta en su casa. En el caso de los 32 periodistas que, según Reporteros Sin Fronteras, han sido asesinados en la franja de Gaza a causa de los bombardeos israelíes. Es el caso de Mohamed Abu Hatad, de Palestina TV, muerto junto a toda su familia cuando bombardearon su casa. Una hora antes, había hecho una última conexión en directo. La esposa y los dos hijos de Wael al Dahdouh, periodista de Al Jazeera, también fueron asesinados. Me imagino regresar a casa después de pasar el día en la redacción del Diario y encontrarme con que no hay casa, y que debajo de esa montaña de ruinas está el cuerpo de mi hijo. Con lo corporativo que es este oficio, me sorprende la apatía general. Las asociaciones de periodistas, tan proclives al aspaviento, miran hacia otro lado y silban como si la cosa no fuera con ellas. Los matan, pues ya ves, nacieron en el sitio equivocado. Son 32 y son nuestros hermanos, y representan lo más digno de este oficio.