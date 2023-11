Vivir en un museo

Acabo de volver después de diez días fuera y me he encontrado una Ibiza completamente distinta. La temporada ha terminado y en mi barrio, la Marina, apenas quedan cuatro negocios abiertos. Sé por mi suegra que esto hace 25 años no era así. Había de todo: tienda de electrodomésticos, de telas, carnicerías... y sa Peixateria era un mercado donde muchos iban a comprar pescado. Con el paso de los años, quienes viven aquí han visto como esos pequeños comercios daban paso a souvenirs, tiendas de ropa o negocios de restauración que abren solo en verano. Al llegar noviembre, pasear por sus calles es como andar por un museo de noche. El barrio ya no es para los vecinos, es para los turistas y lo que opinamos quienes allí vivimos poco importa a quienes tienen en su mano cambiar esto. Después de 14 años cerrada, hace unos meses se iniciaron las obras de sa Peixateria. El proyecto era un mercado como antaño con algún puesto de restauración. Un espacio donde, durante todo el año, vecinos, residentes de otros puntos de la isla y turistas podríamos ir a comprar. Este edificio cobraría vida en 2024. Pero, nuestro gozo en un pozo, el Ayuntamiento ha parado los trabajos (deberá pagar por ello 100.000 euros a la constructora con el dinero de todos) y va a hacer un centro cultural. El alcalde dice que quiere que la Marina se convierta en un museo. Quizás es literal. Un barrio museo a la espera de visitantes. Igual nos ofrece a los pocos vecinos el contrato para vigilarlo.