Un vicio confesable

Cerrar un libro al terminarlo es despedirse de los personajes que te han acompañado un tiempo; algunos se quedan para siempre porque te ha impresionado su forma de actuar o de ser, otros son tan insignificantes que se pierden en la memoria, pero cuando una obra te atrapa las despedidas dejan una sensación de vacío casi física.

Disfruto muchísimo leyendo, he dejado pasar planes “más interesantes” por quedarme a terminar un capítulo, por saber si Remedios la bella permaneció inmune a la peste del banano, o cuándo salió del hotel el conde Rostov. Porque es maravilloso vivir otras vidas, entrar en otras cabezas, imaginar otros mundos y a la vez seguir siendo tú. Enamorarte, odiar, maquinar... Y aprender, y entender.

Alguien opinará que hablar de los libros que conoces es intentar aparentar ser más culto o más ilustrado, pero cuando la lectura es algo natural, no impostado ni impuesto, es un placer compartir con otros lo que te ha transmitido. Saber de música, de pintura o de arte y disfrutar con ello no te hace presuntuoso o petulante, pero no sé por qué hay quien desconfía de los lectores compulsivos.

Con el tiempo además te saltas normas que parecían inmutables y te creas las propias. Por ejemplo, llega un momento en el que eres capaz de dejar una lectura sin terminar cuando te aburre, sin sufrir ese hecho como una derrota. O lo de subrayar párrafos, que antes me horrorizaba, pero ahora me parece que hace aún más míos los libros. Sobre lo de prestarlos no tengo una norma concreta, pero supongo que tiene más que ver con quién es el prestatario y la relación que existe, así como el valor del libro (ejemplares descatalogados, ediciones especiales...).

También soy de la creencia de que dejar libros al alcance de los niños, facilitarles el acceso y que te vean leer como algo habitual, ayuda a que las nuevas generaciones se aproximen a los textos.

Como cuando te ven a alimentarte bien o hacer deporte, queda como un hábito incorporado a sus vidas, aunque lean obras que puedan parecer menores o poco serias, porque lo importante es empezar, y porque Mortadelo y Filemón, o Hermione Granger, son muy buenos compañeros de aventuras.

Otoño es una estación preciosa para leer. Aunque invierno frente a una chimenea tampoco es mala. O primavera, en el jardín bajo el chopo. También el verano, junto al mar. En fin, que lo disfruten siempre.