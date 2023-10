Al fin el carpe diem

Antes cada persona, grupo, entidad o empresa planificaba su futuro, en un horizonte esperable. Ahora el horizonte se ha esfumado y más allá del día siguiente hay una bruma que no deja ver nada. Pregunto ritualmente en un sarao a un alto empresario cómo va todo y me dice que hoy por hoy bien. Lo hago a una persona de media edad y me dice lo mismo (antes solo respondían así los mayores). Sin embargo, no se les ve agobiados, es como si la falta de un futuro claro les hubiera quitado un peso de encima. Supongo que el eterno presente en que se mueve y se desmemoria todo en las redes ayudará lo suyo. ¡Tantas décadas cargando con el shock del futuro, del que hablaba Alvin Toffler hace medio siglo, causado por no poder seguirle el paso, y ahora que el futuro ya está aquí con todas las posibilidades abiertas (extinción incluida) nos sentimos liberados! ¿Tal vez al no poder controlarlo?