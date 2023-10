Interferència en l'educació

Fa anys -gosaria dir que dècades- que els polítics de la dreta hispanobalear fan tot el que poden per interferir en el sistema educatiu. I, per ser més concrets, per interferir en la feina dels professionals de l’Educació. Aquesta interferència la vesteixen del discurs de la “ideologització”. Consideren que els professionals de l’Educació es dediquen a “adoctrinar” els estudiants, amb coses tan lamentables com parlar de memòria històrica, mirar d’educar en la igualtat de gènere o en la defensa de les diverses opcions afectives, explicar que estam amb l’espasa de Dàmocles del canvi climàtic a sobre o incloure alumnes de tot pelatge i condició dins una aula. Més enllà de tot això, els molesta especialment, es posen nerviosíssims, treuen foc pels queixals si encara algun professor gosa fer les classes en català. Aquesta és la part que ja els resulta completament insuportable. Així va la xenofòbia real (no la més suposada) entre nosaltres.

Els més radicals entre els que discuteixen l’”adoctrinament” consideren que els docents no haurien de referir-se, no ja a qüestions com el canvi climàtic, sinó, posem per cas, a la teoria de l’evolució. Maleeixen Darwin i volen que els seus infants es creguin que Déu va fer la dona d’una costella d’Adam. I que, per descomptat, no tenim res a veure amb cap altre tipus de primat. Que encara hi ha classes! D’altres pensen que la Covid-19 va ser un invent dels americans per carregar-se la Reserva Espiritual d’Occident i que el virus no existeix. I consideren que els mestres no haurien de restar indiferents davant la tendència horrible a fer vacunar la gent per prevenir una pandèmia. Els més bigarrats us diran que els humans no hem arribat a la lluna, i trobaran espantós que un mestre expliqui el que va passar en aquell ja llunyà mil nou-cents seixanta-vuit.

Els mestres no prometen cap codi ètic, no fan cap promesa relacionada amb la seua professió, quan adquireixen la condició de docents. Particularment, pens que l’haurien de fer. Que són importants, com ho són els metges, que es deuen al seu jurament hipocràtic. De la mateixa manera que un metge ha de mirar de salvar un pacient fins i tot davant uns pares que s’estimen més condemnar-lo (de vegades a mort), els docents haurien de comptar amb elements per poder exercir la seua funció sense haver de patir interferències de bruixeries/ideologies diverses.

Però les forces de la Decadència no se’n saben estar, de mirar d’intervenir tant com puguin en el sistema educatiu. Fa uns anys, durant l’etapa de governs progressistes, animaven grups d’estudiants perquè denunciassin els professors que es dedicassin a “adoctrinar” (anem saber cadascun dels que ho preconitzaven que hi entenien, per adoctrinament!). D’aquesta manera, haurien pogut crear una dinàmica infernal, en què els professors se sentissin -i ja va ocórrer en algun centre- fiscalitzats pels estudiants (en contra de tota lògica de dinàmica educativa), en què haguessin de renunciar a la seua lliure expressió i, sobretot, en què veiessin interferida la seua tasca com a professionals de l’Educació. Quan no manaven, idò, l’opció era la denúncia.

Ara, amb les cotes de poder -vull pensar que absolutament provisionals, perquè el vell món està en decadència- que han obtengut, si més no a nivell autonòmic (a les comunitats no autònomes) i municipal, ja estan més per una intervenció directa. Ho poden disfressar de concessió a la minoria. Observem que, curiosament, un partit polític minoritari com Vox, d’extrema dreta, contrari a la Constitució espanyola i als pactes del 78, amb més connivències amb el franquisme que no amb la democràcia, està marcant clarament l’agenda política del PP. Fins i tot en els casos en què no forma part del govern, sinó que li dona “suport extern”, com és el cas del govern de les Illes Balears. Teòricament mana el PP, però les polítiques que es despleguen, malauradament, són les de Vox. Si més no, hom té la sensació que alguns membres del PP, els més sensats, intenten (generalment de manera infructuosa) temperar els àrdits envits de Vox. Però per enlloc no es veu un PP que porti el timó i desplegui les que diuen ser les seues polítiques.

Des de les últimes eleccions, i a partir de les decisions que li costaren al PP les eleccions generals espanyoles, només hi ha dos cavalls de batalla clars, dues marques llampants del nou govern: la lluita contra el català, llengua pròpia i oficial de les Balears (segons l’Estatut d’Autonomia; és a dir, la lluita contra l’autonomia) i la lluita contra el català (i, per tant, contra el mallorquí, el menorquí, l’eivissenc). I, en aquesta batalla contra l’autonomia i la llengua, l’Educació sempre hi cau per enmig. Recordem, si no, l’etapa Bauzá, de la qual ara s’intenta un revival. Si no estiguessin en plena decadència, si no ho sabessin, si no en fossin conscients, no crec que s’aferrassin al clau ardent de voler continuar interferint en l’Educació.