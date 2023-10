Fuera de cobertura

El pasado jueves el paseo de Vara de Rey fue, un año más, el escenario que facilitó que personas sin hogar y muchos que nos quisimos solidarizar con ellos pudieran reivindicar sobre el derecho constitucional a una vivienda digna. No hace falta citar muchos estudios para poder constatar algo que todos somos capaces de visualizar cada día, y es que mucha gente se ve abocada a vivir en la calle o en condiciones indignas, entre otras razones por la falta de vivienda y por el elevado precio que supone poder alquilar o adquirir.

Es una necesidad básica para cada ser humano, tener un lugar donde vivir, una necesidad sin la cual todas las otras necesidades son casi imposibles de alcanzar. Es una de las realidades que constatamos en la última reunión de la Mesa de la exclusión. ¿Cómo ayudar a la gente necesitada si no hay una vivienda donde ellos puedan iniciar una nueva vida, aprovechar una nueva oportunidad que la vida les ofrece a tantas personas con las que colaboramos? Sin una vivienda, todos los demás proyectos quedan en el aire. El manifiesto que Cáritas ha elaborado para este día nos lo recuerda: «Cuando no hay vivienda se vulnera el derecho al agua, a la higiene, a la seguridad, a la alimentación, al uso de tecnologías, a tener una dirección para las gestiones. También a la salud física y mental. Ese es el efecto dominó». Como leyó en el manifiesto Salvador, uno de los participantes de Cáritas y que vive en la calle, «pedimos que el derecho humano a la vivienda sea una prioridad política», pero también privada. Ya que mucha vivienda está en manos privadas y mucha de ella cerrada y sin habitar. Sin vivienda se pone en cuestión otra necesidad básica, el derecho al empadronamiento, necesario para poder acceder a otros muchos servicios a los que no se pueden acudir por falta, en definitiva, de vivienda.

«¿Dónde queda la dignidad?». Al no tener vivienda, los que se ven abocados a vivir en la calle pierden su dignidad, la dignidad que los podría llevar a salir de su situación y que ven violentada una y otra vez por el bucle vicioso en el que se cae cuando se llega a la calle sin un lugar donde poder arrancar de nuevo.

No son invisibles, pedimos respeto y buen trato y soluciones a una problemática que clama justicia, de manera muy especial en nuestras islas donde tanta riqueza convive con tanta pobreza y miseria, no solo material sino también, y más preocupante, espiritual.