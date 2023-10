Tots els morts del cel i de la terra s’apleguen en acte d’íntima germanor el proper 2 de novembre, diada internacional dels difunts, però tots, quedi clar. Prèviament, l’altre dia sense anar més lluny feren homenatge a tots els sants del calendari cristià. Bo és el moment de recuperar alguns poemes d’Isidor Macabich on evoca l’ombra dels morts que el conviden al record, a la no presència solitària d’aquells que un dia i no sempre per decisió pròpia, personal, decidiren marxar més enllà de tot i encara més. Jornada important la d’aquest proper dijous amb una tardor que sembla primeres setmanes de maig i la cosa continua a ritme de vertigen. Menjarem mig en pilotes i a la platja els torrons, beurem xampany i cantarem nadales a ses Figueretes amb el cor obert i les ferides (quines ferides?), tancades? És probable. L’ombra del dimoni, perquè el dimoni n’és responsable de tot , és com la del xiprer, llarga i profunda. Després d’un estiu anguniós i de turistes mil, la climatologia ens fa la gran jugada i els desitjos d’anar a nedar es multipliquen dia a dia. Ara i no abans —juliol, agost...—, l’aigua de la mar es troba en perfectes temperatures i graduacions per gaudir de la natació, de la frescor de mars notables que el cos refresquen i agraeixen. Coses de l’anomenat canvi climàtic que fins i tot nega el filòsof Fernando Savater? Possible, possible. Ara tanquem octubre amb por extensa per tot arreu en mig d’un clima de bombes i pobles massacrats. Aleshores, que l’esquerra residual i marginal sembla que no acaba d’entendre la cosa. No importa. El que importa és que la princesa Leonor serà fidel a la Constitució espanyola. La serena cau menuda i arriba que tot té fi.