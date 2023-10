Duden, por si acaso

Cuando yo era chica (de edad) recuerdo que los veranos eran un inmenso territorio de días sin horarios rígidos, más allá de no olvidar comer y dormir, de no importar si era lunes o jueves y de llevar las rodillas peladas y el pelo revuelto. Veranos de mucho calor, mucho, de chicharras a todo gas y de siestas bajo techo esperando las tres horas de digestión para el baño. No recuerdo veranos suaves, ni apenas lluvias, y las noches se salvaban gracias a los muros gruesos y la ropa escasa. Olor a higueras, tomateras y sabor a moras de zarzal.

Luego llegaba el breve otoño, sin mucha opción para la ropa de entretiempo, más preocupada por haber crecido mucho o poco, porque el uniforme no picase mucho y que los zapatos no fueran demasiado duros ni demasiado feos. Bellotas, ciruelas y chimenea hacían el olor de esa estación. Otoño sí era lluvia, la justa unas veces y excesiva otras, nunca al gusto exacto de ganaderos y agricultores con intereses distintos. Después, el invierno con ese frío que se metía en los huesos, algunos intervalos soleados, abrigos y leotardos, quizás un verdugo y la nariz permanentemente helada y moqueando. Lluvias torrenciales y algunas nieves. Las castañas en la lumbre, las naranjas ácidas y los aperos de cuero engrasados. Días que poco a poco empiezan a crecer y la luz que va en aumento, un poco más cada jornada, viento y agua. Y llegaba la primavera. Más viento y agua, a veces durante varios días. Florecían los cerezos y las abejas trabajaban incansables. Y así funcionábamos, sabiendo que nada era de una validez inmarcesible, que podías perderte una tarde de verano por las tormentas, que podías bañarte en abril si salía una tarde buena, que podía haber riadas (el agua siempre vuelve al camino que conoció) y que las predicciones eran eso, predicciones. Hoy todo tiene que ser estricto, sujeto a lo que se supone que el ser humano considera que le toca al clima. Justo ahora que contamos con la tecnología, los medios y el conocimiento es cuando somos más incapaces de adaptarnos, de introducir cambios, de mejorar. Supongo que debe de haber algún motivo para, por ejemplo, desmontar presas para que el agua corra libre, como si el agua fuera un animal apresado y el hombre tuviera la obligación de asegurarse de que llega indemne al mar. También habrá razones para poner nombres (feos, generalmente) a episodios algo más bruscos o más fuertes, teniendo atemorizado al personal durante más días de lo que luego dura esa ‘dana’. Y sin duda alguien tiene motivos para que en los mapas del clima aparezcan en color rojo de lava algunas zonas, aunque disfrutemos de 27 grados. Pero cuidado con dudar, con preguntar, con contrastar datos. Todo es negacionista, aunque haya recortes de prensa de otras décadas que hablen de sequías, tornados o inundaciones. Que no digo yo que no haya cambios, pero si no admites y asumes la culpa y la correspondiente penitencia por la magnitud del desastre catastrófico que el humano provoca, es porque eres un insensible y no te importan las generaciones futuras. Pues qué quieren que les diga, siempre he tenido la manía de dudar y de querer saber, y si eso me hace negacionista, pues otro adjetivo más que añadir a mi extenso currículum.