Cerrar el círculo

Hubo una época en la que dormir era perder el tiempo. Además, se pudo de moda morir joven y dejar un bonito cadáver al que poder hacerle fotografías para publicar en los medios de comunicación si dicho cadáver era de alguien famoso. Es decir, impedir que el paso del tiempo demacrara tu aspecto físico arruinando tu imagen. El misterio de tal hazaña consistía en vivir deprisa, concentrado, aprovechando los momentos al máximo bajo el eslogan de que la vida no se mide por años, sino por experiencias. El kit de la cuestión es que eso únicamente se puede hacer de una manera: arriesgándolo todo al negro. Y la probabilidad de perder es del cincuenta por ciento.

Multitud de artistas, sobre todo cantantes, actores y actrices, optaron por esta opción, cerrando el círculo cuando depositaban tu cuerpo en un cementerio más o menos pintoresco y cosmopolita donde poder peregrinar a rendir tributo sobre tu tumba. Con aquello lo que se pretendía era lo contrario a la muerte, es decir, no dejar de existir mientras no se caiga en el olvido. Y que te recuerden joven y guapo, no viejo y consumido. Todo muy peliculero, para los fans. El muerto, muerto está.

En esa misma época, había ídolos y fans, desempeñando cada cual un papel, aunque no siempre fuese el deseado. Por eso, unos luchaban por ser los otros; y otros por volver a ser lo que una vez fueron: personas anónimas normales y corrientes. Hoy, con los medios audiovisuales y las redes sociales, todos somos ídolos y a la vez personas anónimas, porque es tal la espesura del bosque que es muy difícil que tu copa sobresalga y destaque por encima de las demás hasta alcanzar los rayos del sol o la lluvia salvadora.

En un par de décadas el giro ha sido radical. El famoso ya ni lucha por preservar su intimidad y el profano se obsesiona en mostrar la suya sin darse cuenta de que al resto de la sociedad no le interesa. Nos hemos subido al escenario de las apariencias y la fama a toda costa, queriendo dejar bonitos cadáveres sin tener en cuenta que no habrá ni tumba ni quien vaya a visitarla. El asunto llega hasta tal punto que los paparazzi se van a quedar sin trabajo y no porque no haya medios interesados en publicar fotos de ‘celebridades’, sino porque las cogen directamente de nuestras redes sociales. Se acabaron las fotos robadas para pasar a ser fotos prestadas. ¡Amarga ironía!

Pero aquellos años y estos tienen similitudes, y entre ellas podemos destacar la gestión del éxito y la del fracaso. Porque siempre han existido ambos. Entonces era difícil gestionar el primero, pues es altivo y presumido; ahora es difícil gestionar el segundo, pues es recatado y tímido. Estas virtudes en el siglo XXI son desdeñadas: nadie las quiere en su vida. Lo que queremos es todo lo contrario, que se hable de nosotros y que nuestras vidas sean fascinantes como para ser envidiadas, independientemente de si son reales o ficticias. Le hemos dado la vuelta a nuestra existencia, como a un calcetín, para mostrarla y venderla al público. Pero sólo se vende lo que nos resulta atractivo, estando dispuestos a todo para que así sea. O al menos lo parezca.