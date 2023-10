Las frases de los «buenos» para recordar

«Si los buenos no hacemos nada, el mundo no mejora», advierte Marisina Marí, la presidenta de la Fundación Conciencia, que ayuda a niños que han sufrido abusos sexuales o malos tratos. «Nuestra capacidad es mayor que nuestra discapacidad», sentencia el paratriatleta Javier Vergara. «La vida no es como uno desea sino como te viene. Todo en la vida es posible con constancia, perseverancia y humildad. El deporte representó una terapia para afrontar el día a día mejor», prosigue, en referencia al accidente en el que perdió una pierna hace nueve años y que cambió su vida para siempre. Carmen Ferrer dedica el premio Diario de Ibiza que recibe la asociación que preside, Formenterers Solidaris, «a quienes no tienen voz y son invisibles para la sociedad». Esta mujer de inmensa humanidad, como sus compañeras, recuerda que esta asociación nació de la voluntad de querer cambiar una realidad injusta en la que las dificultades económicas, sociales y educativas abocan a la exclusión social a muchas personas. «Intentamos ser fieles a los valores que nos inculcó nuestro padre», dice Javier Marí, del Grupo Alonso Marí, una empresa con alma. La entrega de los Premis Diario de Ibiza el jueves nos dejó estas frases de los premiados para la reflexión. Enhorabuena y gracias una vez más por empujarnos a ser mejores y no resignarnos.