Afirmar que los pulpos pitiusos me dispensan su amistad sería ir demasiado lejos, la prueba concluyente que buscan con afán mis sobrinos para incapacitarme legalmente y administrar al fin mis bienes (conmigo tampoco habría que ser un Sherlock Holmes para lograrlo).

Lo que se dice amistad, no, pero sí debo al menos haber despertado en estos cefalópodos cierta curiosidad extraterrestre hacia mi persona. Digo esto porque el otro día contabilicé un segundo encuentro de lo más extraordinario con uno de estos animales de tamaña cabeza alienígena y tan sobrados tanto de inteligencia como de extremidades. (El primero de los encuentros lo relaté en otro artículo en este mismo periódico).

Este último sucedió hace nada. Con el verano dado ya por amortizado en términos astronómicos, pero con su sol declarado en rebeldía −más agosteño y bravucón que nunca− por resistirse a los ‘alguaciles del calendario’ (nada, personajes que yo me invento) a ser enfriado en el mar hasta el próximo junio, marché una dorada y calurosa tarde de principios de octubre al Port de Sant Miquel a despedirme en kayak de la temporada veraniega (el que se iba era yo; la temporada, a tenor de las temperaturas, permanecía inquebrantable en su sitio).

El caso es que pasé una de las tardes más dichosas de cuantas me ha obsequiado la isla. La bóveda celeste compartía el intenso azul de su velo con el mar; ‘acielaba’ sus aguas, por así decirlo, y de tal modo, que quien se zambullía en ellas, más que nadar, volaba. Calma absoluta, ni la más leve ola para el recuerdo. Nada ni nadie arremetía u osaba tomar cosa alguna del mar, ahora manantial de atardecer perpetuo. Hasta los cormoranes y las gaviotas se abstenían de atender las artes propias de su pesca por no romper su quietud de lago. Solo mi kayak irrumpía como profana, pero en voz queda, que apenas paleaba yo.

Los bajos acantilados entre el Port de Sant Miquel y Benirràs atesoran algunas calitas minúsculas de pura roca pulida, a cual más tentadora para deleitarse con un buen baño pompeyano. Son tan pequeñas que solo dan para uno o dos náufragos tipo Ulises. Así que cuando navegué frente a la más hipnótica desembarqué en su orilla, varando con cuidado el kayak sobre la piedra. Acto seguido me entregué por fin a las aguas, dejándome envolver de transparencias adheridas a mi piel como celofanes azules.

Luego me senté en el borde del romo cantil. Las piernas las mantenía totalmente sumergidas. De pronto, algo me rozó y miré sorprendido: un enorme pulpo me había arrebatado el calzado del pie, una reluciente Crocs blanca que se llevaba raudo a su guarida, una oquedad bajo la roca justo a mi lado. Apenas me dio tiempo de asirla del extremo e intentar recuperarla. Mi sorpresa fue mayúscula al comprobar que el animal no cedía, tiraba con todas sus fuerzas. Sofisticados tentáculos versus garras paleolíticas, las mías. Percibí la potencia de su cuerpo y el ímpetu de su vida en la tensión que soportó mi mano. Aflojé para que el forcejeo se prolongara, pues me sentía un privilegiado por experimentar algo así. Estuvimos en semejante lid durante minutos, que a mí me supieron a bendita gloria biológica.

A cada uno de los innumerables tentáculos de su haber anatómico le reservó su cerebro una misión determinada. Diríase que desempeñadas todas con esa singular simultaneidad múltiple tan propia de la física cuántica. Unos mantenían la Crocs fuertemente agarrada enroscándose en torno a ella; otros, en cambio, penetraban por sus orificios más grandes para examinarla a conciencia por dentro. Lo más curioso es que reservó un último brazo, quizá el más sagaz y sensitivo, para contactar conmigo a fuerza de rozarme con delicadeza la mano, a la vez que no apartaba sus ojos de los míos, algo que me impresionó en lo más hondo. Sospecho que averiguó más sobre mí con sus instintivas maniobras exploratorias que yo sobre él a pesar de todo el acervo cultural que pudiera haber asimilado mi mente de los miles de años de civilización humana.

Finalmente, pareció cansarse y marchó a su escondite. Deseando que se repitiera de nuevo la escena, tenté al pulpo mostrando la Crocs delante de su guarida. No me decepcionó. Volvió a salir renovado de ansia y viví lo anterior no una vez sino tres más, las que yo insistí en idéntico ardid. Así transcurrió una hora al menos, mientras que el fulgor menguante de la tarde, unido al azul subyugante del mar, redoblaban mis sentidos y mi bienestar.

En ningún momento de aquella tarde me vio el pulpo como una amenaza, ni a la Crocs como una presa. Ni miedo ni hambre. Interaccionó conmigo movido por una irresistible curiosidad, síntoma inequívoco de inteligencia. En torno a la Crocs establecimos ambos un fuerte vínculo de comunicación. Es más, sospecho que solo deseaba jugar.

No somos tan únicos los humanos. Debemos aceptar que la vida en este planeta es una película que tiene como protagonistas a todas sus especies, cada una con su historia. Solo si somos capaces de intentar interactuar con las más inteligentes sabremos que el guion de todo esto se va escribiendo solo, con un final abierto. Aquí no hay guionistas divinos que valgan.