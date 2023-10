Una mala experiencia

Hace algunos años decidí recalar en Ibiza únicamente entre octubre y mayo. Llegó un momento en que no soportaba las incomodidades de todo tipo que creaba y crea la avalancha estival. Pensaba, sin embargo, que la situación en Mallorca, por su mayor tamaño, sería diferente. Pues, no señor. Mi sorpresa ha sido mayúscula cuando en las primeras fechas de octubre decidí con unos amigos pasar unos días en Mallorca. En relación a Ibiza, ha sido ir de Matamala a Matapeor. Mi último viaje a la isla había sido en un febrero sin turistas en el que tuvimos incluso nieves en Lluc y en la sierra de Tramontana. En este octubre, en cambio, Mallorca ha sido un infierno. Preciosa, pero un infierno. Las carreteras que llevan a los puntos más icónicos, Formentor, sa Calobra y pueblos de cuento como Fornalutx, no han mejorado y se han convertido en una peligrosa aventura. Entre otras cosas, porque toda la isla se ha convertido en un campo de entrenamiento para los equipos ciclistas de media Europa, principalmente de los Países Bajos, de manera que las estrechas y tortuosas rutas de montaña están ocupadas por miles de bicicletas que convierten en un suplicio la circulación rodada. Utilizar la tercera marcha es todo lo que puede conseguirse en algunos tramos, siempre cortos. Para recorrer 10 kilómetros se puede tardar una hora. Y no exagero.

Un ejemplo concreto. Cuando quisimos llegar a Formentor desde Palma, al dejar la autopista, fue un auténtico calvario superar, con una lentitud exasperante, los kilómetros de montaña que penetran el cabo. A tal punto que cuando ya teníamos el faro a la vista, la demencial aglomeración que vimos hizo que, sin pensarlo dos veces, diéramos la vuelta de mala manera en la estrecha carretera y volviéramos a Palma, de la que, por cierto, no tengo mejores noticias. Las calles principales eran un hormiguero y teníamos que abrirnos paso casi a codazos. Un vecino nos comentaba agobiado que sólo si era necesario salían a la calle, que habían pasado julio y agosto recluidos. ¿Quién dijo que Mallorca era la isla de la calma? Me afirmo en la idea de no pisar las islas en verano. El problema es que los inviernos se acortan y los veranos llegan antes y se resisten a dar paso al otoño. Pintan bastos. Me pregunto si no nos cambiarán las cosas estas invasiones que nos desbordan y estos calores extremos de 33º en octubre y noches con no menos de 20º. ¡Que el invierno se apiade de nosotros!