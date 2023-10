Incivismo y tradiciones

Que dice el Govern, ahora en manos populares, que está buscando encaje jurídico (una fórmula para hacer lo que no se puede hacer sin que te empapelen, como amnistiar a políticos corruptos) para «perseguir» a los turistas «incívicos». Habría que recordarle al Ejecutivo que, exceptuando a quienes se avienen a pagar cinco euros por un agua y treinta por unos espaguetis que podría cocinar yo (y eso es decir mucho), en Ibiza los incívicos suelen haber consumido alcohol o drogas o las dos cosas a la vez, por lo que para controlarles tendrán que contratar a tropecientos robocops. Y si no hay dinero para vigilar la costa, proteger la posidonia o evitar el alquiler turístico ilegal, por poner tres sangrantes ejemplos, ya me contarán cómo les van a pagar. Y además, si quieren detener a quien fornica, escupe, bebe, vomita o pelea en la calle; rompe mobiliario público y privado, coches, motos e incluso carros tradicionales (no tienen escrúpulos); berrea y escucha música, ahora ya encima reguetón, a niveles estratosféricos; increpa y molesta a la gente o hace un tradicional simpa, se las tendrán que ver con la autoridad local. Porque todas estas entrañables actividades las tenemos tan interiorizadas que sólo nos falta protegerlas como bienes inmateriales. Señores políticos, hay que respetar las tradiciones...