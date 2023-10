GxF: balanç dels primers 100 dies de govern

Transcorreguts els primers cent dies del govern de Sa Unió al Consell de Formentera, que és el marge que el costum atorga als nous governants abans de veure’s sotmesos a l’acció de l’oposició, des de Gent per Formentera volem fer unes reflexions i també unes valoracions.

En primer lloc, pensam que aquests cent dies no són una veda que després hagi de donar lloc a una allau de crítiques i crispació política com la que tantes vegades han hagut de patir els nostres conciutadans, sinó que creim que un govern per poder treballar, necessita tranquil·litat, i necessita molt més que cent de dies de confiança. Ho deim com a partit que va governar Formentera setze anys, no sempre amb la tranquil·litat, confiança i suport que ens hauria agradat, però el que vàrem demanar per nosaltres, no ho negarem als altres, i encara menys quan aquests altres són la candidatura més votada de Formentera, a la que la nostra illa ha donat el suport i la legitimació d’una majoria absoluta.

Si en la nostra acció de govern vàrem mirar només l’interès de Formentera, en la nostra acció d’oposició no mirarem altra cosa. Va ser amb aquesta idea que des del primer dia vàrem voler donar un marge de confiança a les persones que han assumit el difícil compromís de governar la nostra illa. I és des d’aquesta confiança que hem de fer un balanç amb sorpreses positives, però també amb motius per a la decepció i la preocupació.

Veiem amb satisfacció l’aplicació del Formentera.eco, l’ampliació de la gratuïtat de les escoletes, l’extensió del servei de menjador a totes les escoles públiques, l’obertura de nous punts d’atenció a la ciutadania i la continuació de projectes que ja estaven només pendents d’executar-se i previstos als pressupostos.

Les nostres majors preocupacions provenen de l’escassa importància atorgada a la protecció del medi ambient, palpable amb el desinterès per fer complir la regulació de s’Estany des Peix.

Les passes enrere en la promoció del transport públic i l’ús de la bicicleta com a pilars fonamentals d’una mobilitat sostenible, els canvis que volen introduir amb el contracte de transport públic en la seva fase final de tramitació que pot suposar un retard en la seva posada en marxa.

Ens preocupa que el Consell de Formentera passi a fer un seguidisme acrític de les polítiques del Govern balear amb escassa capacitat d’influència, en tenim dos clars exemples en poc temps: el vot innecessari del president de Formentera i diputat que permeté que la segona figura institucional de les Illes recaigui en un dels exponents més reaccionaris de VOX i un Decret Llei sobre habitatge del qual desconeixem la incidència que pot arribar a tenir a Formentera i que els consellers de l’equip de govern del consell l’estan estudiant després de la seva publicació.

Treballarem des de l’oposició perquè en aquests grans temes d’illa hi hagi un debat polític previ on tothom pugui participar; perquè volem debat polític, no volem propaganda ni un govern més ocupat en criticar al govern anterior que en explicar quines són les seves propostes. Volem aportar i debatre sobre les polítiques públiques, volem formar part d’una ciutadania informada, crítica i participativa que es faci seves les polítiques públiques i les defensi, i amb aquest esperit treballarem des de l’oposició.

Defensarem sempre la institució i els serveis a la ciutadania, no farem nostres els interessos particulars que volen tornar a la barra lliure i posar-se de perfil per intentar complau-re a tothom.

L’actual Govern té la legitimitat per portar a terme les seves polítiques, ara els hi toca prendre decisions, explicar-les i sotmetre’s al debat polític. Governar requereix feina dura i callada, humilitat i picar pedra, equivocar-se, aprendre’n i saber rectificar, entrepossar i aixecar-se. Just al contrari del que fa aquest nou govern que acaba de començar a caminar i ja veu caure consellers electes.

Nosaltres, a l’oposició, també tenim una feina encomanada; durant la present legislatura presentarem als plens propostes polítiques concretes i útils per a l’acció de govern i farem preguntes sobre temes d’interès i d’actualitat. Des d’aquesta nova posició continuarem treballant per aquesta illa.

Alejandra Ferrer Kirschbaum | Portaveu del grup Gent per Formentera al Consell Insular