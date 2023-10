‘Alcalde en la Mola’

Dijeron algunos políticos amortizados (en el momento presente) que el ideal era ser alcalde de tu pueblo. A partir de ahí cualquier paso por la política se esfuma sin dejar huella (ya sé que los hay reescritos con letras oro en los manuales de nuestra isla). Volvamos a la ‘alcaldía virtual’ que a veces se convierte en un poder alternativo al constituido bajo los auspicios de la Ley d’Hont. Viendo las imágenes de las recientes fiestas del Pilar, en el Pilar de la Mola, la gestión del equipo liderado por Miquel Costa desde la Asociación de Vecinos de este peculiar centro urbano y no tan urbano refleja que aquello que se organiza con transversalidad (para todos los públicos) con buenas dosis de imaginación (al chico no le falta creatividad) al final resulta un gran éxito. Y cuál es la clave de este resultado. A mí me da que el nivel de participación en aquellas ‘aventuras’ a las que invitó la organización. El desfile el día de la Patrona de la Guardia Civil le confiere un aire institucional que, sobre todo los políticos no pueden perderse (ya te darán de desayunar allí). La cantada payesa… con esa plaza arrebataba de entusiastas. Cada día se observa la presencia de un mayor número de jóvenes aficionados a este tipo de eventos de la cultura autóctona. La tradición no puede perderse frente a algunas modernidades que se quedan en una música para todos y un texto donde el ayer son las últimas 24 horas.

La orquesta municipal de Formentera, uno de esos hitos donde se muestra el grado de aprendizaje de los alumnos de la Escuela de música para integrarse en este grupo selecto de músicos. En este apartado la personalidad de su director y las ganas de llegar que tienen los que empiezan, su concierto se convierte en acontecimiento. Con todos estos antecedentes y el vacío dejado por la pandemia se marca una cierta diferencia entre ‘virots’ y escalopins. Luego esa rúa tan interesante como divertida allá por el frontis del café de la Casa del Poble. Un ritmo que permitió que algunos afectados por la edad (a mí me pasa igual) se pusieran a ‘bailar el rock’ a su estilo. Imágenes que dan cuenta de lo mucho que un local necesita público y que nuestra Mola exhibe su público cuando la ocasión se lo merece. En este compromiso colectivo reside la posibilidad de que alguien no electo (como es esta ocasión) se convierta en aquello que a lo mejor anheló desde el principio. Ser ‘alcalde de la Mola’.