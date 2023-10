En ‘Viaje al fin de la noche’ Céline retrata su desesperante experiencia como médico en los suburbios más miserables del París de entreguerras y la indiferencia que le provoca la muerte de sus pacientes. No obstante, ese escudo se agrieta cuando trata de salvar (inútilmente) la vida de un niño. «Nunca te desagrada del todo que un adulto se vaya, siempre es un cabrón menos sobre la tierra, pero en el caso de un niño no estás, ni mucho menos, tan seguro. Está el futuro por delante». Incluso un tipo tan detestable como Céline -lo que no quita que sea uno de los mejores escritores del siglo XX- sentía que algo se partía en su interior cuando fallecía un niño. Los adultos somos irrecuperables, pero ante ese lienzo en blanco que es un pequeño, uno tiene la tentación de pensar que ellos nos redimirán. Todo lo malo que pueda hacer un niño, es porque lo ha aprendido de los adultos. No sé si me sucede porque me estoy volviendo mayor y sentimental, pero la visión de un niño sufriendo me arranca las lágrimas, y últimamente, en mis redes sociales, continuamente aparecen imágenes procedentes de Gaza de niños mutilados, aplastados, despellejados y cubiertos de polvo, sangre y llanto. Cuando me salta una imagen de estas la cierro inmediatamente. Prefiero no mirar, prefiero no saber. Pero ahí está. Y todo es absolutamente insoportable.