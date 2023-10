Era 2005. Dos años antes Rachel Corrie había sido aplastada por una excavadora del Ejército israelí cuando intentaba impedir con las manos desnudas la demolición de la casa de un farmacéutico palestino y, cerca de Ramala, yo le preguntaba a un campesino al que le habían arrebatado hijos y olivos si los «escudos humanos» (impunemente asesinados) y los observadores extranjeros, servíamos de algo. «Sí -contestó rotundo-, nos seguirán matando, pero así el mundo sabrá que nos matan». Casi dos décadas después lo que queda claro es que a la llamada «comunidad internacional», por mucho que lo sepa, le importa una mierda que los exterminen. Porque lo que está pasando ahora en Gaza no es una guerra, es una matanza indiscriminada de civiles y los cuerpos de niños desmembrados que vemos son de las criaturas que nacen en la Franja, con menos derechos que las bestias. En su venganza contra Hamás, Netanyahu ha tomado a cientos de miles de inocentes como blanco de una cacería inhumana con la complicidad de nuestros gobiernos. Privar de luz, agua, alimentos y medicinas a todo un pueblo es un crimen de guerra, atacar hospitales y escuelas es un crimen de guerra, lanzar miles de bombas contra familias indefensas que no tienen donde huir es un crimen de guerra. En un campo de refugiados arrasado por los tanques durante la Segunda Intifada pregunté a una madre si no tenía miedo por sus niños y ella, señalándome la mísera habitación en la que vivían ocho personas hacinadas, me dijo: «Cada segundo, ¿pero qué puedo hacer? ¿Cómo les pido que se queden todo el día aquí?, y si se quedan y vienen, ¿cómo los protejo?». El Gobierno israelí no está luchando contra el terrorismo, no está buscando a los autores de los brutales ataques del día 7, está perpetrando un genocidio en Gaza. Y nosotros le ayudamos.