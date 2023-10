Disfrutar con límites

Cada noche, desde junio, alguien cumple años en la Marina y todos nos enteramos. Aunque no lo celebramos con la misma alegría. Para los vecinos del barrio, las noches de verano son como el día de la marmota. El repertorio de canciones que los músicos tocan para disfrute de los turistas es limitado: cumpleaños feliz, bamboleo bambolea, bella ciao bella ciao, siempre acompañada de palmas y coro del público… Los turistas cambian, quienes vivimos allí somos siempre los mismos. Hay quien canta a capela, aunque con buen torrente de voz y también quienes, a pesar de no estar permitido y menos a ciertas horas, llevan amplificador y micrófono. A ellos se suman las voces de los turistas que día tras día (noche tras noche) llenan el barrio y hasta las tantas de la madrugada gritan, ríen a carcajadas, discuten y también cantan debajo de nuestras ventanas o los pasacalles con batucadas improvisadas un lunes cualquiera a las mil y al parecer, sin autorización del Ayuntamiento. Dicen que el ruido en zonas como esta está socialmente aceptado. No lo creo. Yo lo llamo contaminación acústica y es difícil acostumbrarse a ello. No estoy en contra de la música en la calle. No estoy en contra de que la gente se divierta y, por supuesto, no estoy en contra de celebrar cumpleaños (que yo disfruto más que nadie). Pero, ¿tan complicado es poner límites, o controlarlos? ¡Qué ganas de que llegue noviembre!