El passat 26 de setembre vàrem celebrar el Dia Europeu de les Llengües. Com tantes efemèrides similars, la celebració va passar una mica desapercebuda per al gran públic, però segurament enguany s’hi va prestar un pèl més d’atenció que no en edicions precedents. No debades ens trobam en ple debat sobre l’oficialitat del català i del basc a les institucions europees. La qüestió del gallec mereix un tractament a banda, encara que el govern espanyol també l’hagi inclòs en el paquet. El gallec ja s’usa amb tota normalitat a les institucions europees. No conec cap eurodiputat gallec, per exemple, que hagi tengut cap problema a fer servir el gallec al Parlament europeu. Parlen en gallec, els tradueix la cabina portuguesa, i tots tan contents. Ocorre exactament igual amb la documentació escrita. Qualsevol gallec pot presentar documents en la seua llengua davant qualsevol instància europea, amb la seguretat que la traducció d’aquests documents serà gestionada per la divisió de traductors del portuguès a la resta de llengües europees. Per tant, el fet d’incloure-hi el gallec no contribueix a clarificar les coses, sinó que contribueix a la confusió. Però bé, així està el tema...

Introduir el català i el basc al mateix temps tampoc no ajuda. No per res, sinó per una qüestió aritmètica. Es tracta de dues llengües que, de colp, un estat membre vol fer oficials. Això ja s’ha notat, i el govern espanyol ha arribat a dir que “prioritza el català”, cosa que ha empipat els bascos. No sé per què, puix que el Parlament basc, que jo sàpiga, no s’ha esmerçat especialment en la qüestió de l’oficialitat del basc davant les institucions europees. Però bé, evidentment consider que el basc ha de ser oficial a Europa, igual que ho ha de ser la llengua catalana. Dur-les juntes o separades seria una qüestió tàctica, tot i que, certament, quan un estat s’ho proposa, la llengua que vulgui acaba sent oficial. I a Europa no hi fa gaire diferència si n’hi ha vint-i-quatre o vint-i-sis, per entendre’ns. A més, el govern d’Espanya ja ha dit que totes les despeses que pugui ocasionar l’oficialitat del català a Europa van a càrrec seu.

Amb l’oficialitat del català, s’acabarà amb l’anomalia -si més no numèricament- més gran en relació a l’oficialitat de llengües a la Unió Europea. No hi ha cap llengua parlada per entre nou i deu milions d’europeus que no siga plenament oficial de la Unió. És més, no hi ha cap llengua parlada per més d’un milió d’europeus que no hi siga oficial. I n’hi ha alguna d’oficial que és molt lluny d’aquest milió de parlants (el maltès i el gaèlic, sense anar més lluny). Dit això, no som partidari que l’oficialitat hagi de tenir a veure amb el nombre de parlants, i constitueix un orgull que l’occità (aranès a l’Aran) sigui oficial a Catalunya, encara que tengui menys parlants que no té d’habitants Santa Eulària del Riu. L’oficialitat no ha de dependre del nombre de parlants, sinó dels drets lingüístics que se’ls reconeguin.

En el Dia Europeu de les Llengües, i cada dia, és bo recordar la divisa de la Unió Europea: unitat en la diversitat. Reconèixer la diversitat, la pluralitat, constitueix un dels senyals d’identitat i un dels valors de l’Europa en construcció. És missió de la Unió Europea que totes les llengües existents al continent (i illes europees) hi siguin preservades, independentment de la quantitat de parlants, dels atzars històrics i d’altres contingències. Per descomptat, això és més mal de dur a terme en relació a llengües com el zimbre, el ladí, el mòquen, l’asturlleonès o l’aragonès que no en relació al francès, l’italià o el neerlandès. Calen més esforços per garantir el futur del zimbre o de l’aragonès que no el de qualsevol llengua que compti amb les estructures d’un estat per assegurar-ne el futur.

Per això, ara que s’estan començant a arreglar alguns desajustaments històrics importants en relació a l’estatus de la llengua catalana, ara que el català serà aviat entre el club de les llengües oficials a la Unió Europea, voldria trencar una llança per les llengües minoritàries. Perquè l’objectiu és preservar la pluralitat i la diversitat, però no tothom hi està disposat. Emmanuel Macron, per exemple, està disposat a dotar l’illa de Còrsega d’una àmplia autonomia política, però no està disposat a consentir que el cors hi siga llengua oficial. Perquè entén el que implica l’oficialitat de la llengua. (Crec que l’únic lloc d’Europa on no s’entén és Espanya). És a dir, que tothom pugui fer-ho tot en cors i que ningú no n’hi pugui demanar traducció. O que tots els servidors públics hagin de poder atendre tant en cors com en francès. Es veu que Macron no veu els jutges, els policies o els militars francesos reciclant-se a tot rompre en cors. I veu també la importància de la llengua, que, per a la identitat col·lectiva, és molt més gran que no el grau de poder polític que es tengui a les mans.

Fent una reflexió seriosa, cada estat membre de la Unió Europea hauria de bastir un pla de futur, àmpliament consensuat, per dir com s’ho farà per garantir el futur de totes les llengües que s’hi parlen, des de les més que tenen més parlants fins a les que tenen comunitats com les que esmentàvem més amunt.