Cebollas a euro

Dudo que haya un solo ibicenco que no tenga la percepción de que la vida se ha encarecido salvajemente en el último año, mientras su salario sigue aparcado. Así lo experimentamos, por ejemplo, cada vez que acudimos a aprovisionarnos al supermercado y la persona que está en la caja nos presenta una cuenta astronómica. No sabemos exactamente en qué productos nos cuelan los mayores sablazos, pero la realidad es que el precio de la compra supera con creces los porcentajes oficiales de inflación que las instituciones oficiales nos venden por televisión.

Sólo descubrimos hasta qué punto nos sangran cuando acudimos a por ese producto que se nos ha olvidado y lo abonamos en solitario. De pronto, lo entendemos todo; vemos la luz, como los Blues Brothers en la iglesia del reverendo James Brown. A mí me ocurrió en pleno agosto, cuando llené una bolsa con cinco cebollas en un supermercado de la isla y, al pesarlas en la caja, me pidieron cinco euros por ellas. Entonces, yo también vi la luz y discerní, sin atisbo de dudas, hasta qué punto nos están exprimiendo a las economías domésticas, ante la pasividad de las administraciones, que no hacen nada útil para frenar el abuso.

Y mientras tanto, hipermercados, cadenas de distribución, entidades bancarias, aerolíneas, gasolineras, hoteleros, compañías de telecomunicaciones, plataformas de contenidos por streaming y toda clase de sectores y multinacionales presentan ante sus consejos de administración, con desvergonzadas sonrisas de satisfacción, unos resultados que multiplican las cifras de años anteriores. No lo consiguen por ser unos gestores milagrosos, sino por esta generalización de la dinámica de incrementar los precios a costa de la ciudadanía, que cada vez vive más ahogada.

Una cebolla, un euro; más o menos lo mismo que un litro de leche (las hay incluso más baratas), que es un producto manufacturado, con envase, proceso de pasteurización, estrategia de marketing, etcétera. Intervenciones, todas ellas, que no requiere una cebolla. Como tengo familia y amigos que se dedican a la agricultura y me cuentan sus márgenes de beneficio y las innumerables dificultades que afrontan para salir adelante, sé perfectamente que del euro de la cebolla ellos sólo reciben migajas. Apenas les da para cubrir gastos; y no siempre.

No es sólo que muchos ciudadanos profesionalmente activos, que incluso tienen un puesto fijo, no lleguen a fin de mes, viéndose obligados a recurrir cada vez más frecuentemente a la cartilla de ahorros para cubrir necesidades familiares ineludibles. Es que, si repentinamente se presenta un imprevisto, como cambiar de coche porque a su taller ya no le distribuyen las piezas necesarias para repararlo o la comunidad de vecinos les reclama una derrama imprevista, únicamente pueden recurrir a un crédito bancario, en el que se les aplica un interés disparatado por el incremento de los tipos que, sucesivamente, aprueban los bancos centrales. Estos, a su vez, disparan los costes de las hipotecas, lastrando aún más la economía de las familias. Sin embargo, el interés que se abona por el dinero que permanece en las cuentas de ahorro sigue congelado. La tomadura de pelo es extraordinaria.

En Ibiza, la coyuntura aún resulta peor que en las grandes ciudades del país, por la manida excusa de la insularidad y una economía ya condicionada por el brutal encarecimiento que ha supuesto el turismo del lujo. En la isla, los precios de los productos básicos de supermercado aún son más elevados que en el resto del país, y lo mismo ocurre con el combustible y otros sectores.

Un ejemplo recurrente, cuando se habla de abusos e incrementos injustificados, son los billetes de avión, que también han experimentado un alza angustiosa para el bolsillo de los ibicencos en el último año, que ninguna institución ha puesto en cuestión, aunque sea para limitarse a protestar. El residente que quiera irse el puente de diciembre a cualquier capital española, no lo hará por menos de cien euros por persona, si tiene que ajustarse a días festivos, horarios escolares, etcétera. Esa cifra hay que multiplicarla por cuatro si se trata de un no residente. Y sobre el tema vivienda no hace falta volver a insistir porque todos sabemos lo que hay. La situación que experimentan las islas no tiene parangón y cada año vamos a peor. No parece, desde luego, que vaya a arreglarse construyendo más viviendas e incrementando la altura de los edificios, como pretende el Govern. Se ve que aún no hay suficiente hormigón en este maltrecho archipiélago.

Vivimos inmersos en una economía que se basa exclusivamente en exprimir al ciudadano hasta más allá de sus posibilidades. Impera un libre mercado sin complejos ni cortapisas, a pesar de que las administraciones, a todos los niveles, disponen de filtros que no aplican con la suficiente contundencia. Y en Ibiza es incluso peor. Algo habrá que hacer para implantar algo de cordura.

@xescuprats