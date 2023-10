El ‘se acabó’ de Prohens

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dado dos mítines en Ibiza en las dos últimas semanas en actos que, en principio, no tenían un fin propagandístico. Uno era turístico, el otro empresarial, pero como debía sentirse a gusto y sabía que sería aplaudida, no iba a desaprovechar ese momento, poner a parir a sus antecesores y, de paso, sentir el calor de las masas. Fue ovacionada cuando en la Gala de la CAEB dejó claro que, para lograr su sumisión, no demonizaría ni abroncaría a los empresarios que disintieran. Aplaudieron con rabia quienes saben cómo se las gastaban en el anterior Govern algunos de sus responsables (y subalternos que mandaban mensajes incomprensibles por whatsapp a horas intempestivas). No pocos tuvieron que tragar, y aunque ahora los consuela Prohens, no olvidan cómo fueron tratados en busca de un consenso que ahora se desvanece. Los aplausos a su discurso sonaron a desahogo. A mi lado, un empresario mallorquín lo hizo con indisimulada rabia y fuerza, como si en vez de aplaudir diera bofetadas a alguien. Imaginé a quien. Prohens ha dejado claro en estas dos visitas que va a demoler buena parte del legado que le ha dejado Francina Armengol, pero también que se acabó eso de ponerse farruco e imponer a las bravas. Bueno, eso dice, ya veremos.