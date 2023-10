Granada soñada

Mientras nuestras costas no hacen más que recibir pateras cargadas de falsas ilusiones de parte de los que en ellas van embarcados en búsqueda de un futuro mejor, otros, los que tienen la capacidad de decidir por ellos y para ellos se cierran en banda. Granada era la posibilidad de, como nos recuerda el Papa Francisco continuamente, que se cumpliera un sueño: proteger a los indefensos que se ven obligados a salir de sus países por el hambre, por las causas depredadoras del cambio climático, de las guerras… pero una vez más quedaron fuera de todo tipo de compromiso por parte de los dirigentes políticos. Si que han ido adelante otros temas más interesantes para ellos, la competitividad económica. Una economía que mata, que permite que muchos hermanos nuestros continúen perdiendo la vida en nuestro mar Mediterráneo. Tanto ellos como nosotros, todos, nos merecemos unas políticas de inmigración y de desarrollo sostenible más dignas de las que se han aprobado una vez más, este año, en Granada.

No hay que perder nunca la esperanza. También es una actitud a la que nos invita el Papa Francisco. No perder nunca la fuerza de trabajar por un mundo más justo, más solidario, a pesar de las declaraciones que no permiten a otros vivir en la paz y en la justicia que merecen. Así lo expresaba el pasado sábado el decano del Ilustre colegio de abogados de Baleares, Martín Aleñar, en el acto en el que se daba la bienvenida a nuevos miembros y a los que se distinguía el trabajo de los más veteranos. Trabajar por la justicia defendiendo a los más débiles. En dicho acto, y para verificar las palabras, se hizo entrega del donativo que cada año esta institución entrega a Cáritas. Es de agradecer que cuando se habla de justicia se recuerden a las instituciones que de manera altruista trabajan para intentar que los sueños, que los dirigentes políticos no son capaces de hacer realidad, sean las entidades particulares, las personas de a pie, las que lo intenten llevar a cabo.

Trabajar por la justicia ayuda a romper las barreras de las desigualdades para hacer realidad el sueño de muchos, poder vivir en paz y armonía. Gracias.