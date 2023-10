Trabajo para el inspector de Turismo

El Consell de Formentera ha anunciado que va a crear una plaza de inspector de Turismo, ahora solo hace falta que se cubra lo antes posible. Este puesto llega tarde teniendo en cuenta la tensión que existe en Formentera para encontrar vivienda todo el año. A este funcionario no le va a faltar trabajo. El objetivo es que localice el alquiler turístico ilegal con la intención de que la administración insular acabe con esa actividad y que de esa forma se pueda reconvertir en alquiler para residentes o trabajadores de temporada. Ese inspector no necesitará del cambio de leyes ni del nuevo decreto de vivienda que acaba de aprobar el Govern balear para actuar. La actual normativa vigente ya ofrece la posibilidad de actuar en este campo. Es sabido que en los cascos históricos, es decir en los pueblos con parroquia -Sant Francesc, Sant Ferran y el Pilar de la Mola-, esa actividad turística está prohibida, pero durante años se ha mirado a otro lado. A nadie se le escapa ver a turistas que suben y bajan con maletas de pisos de esas localidades, como si fuera lo más normal del mundo. También tendrá ante sí la papeleta de vigilar los edificios plurifamiliares, en este caso en es Pujols y la Savina, para comprobar que la actividad turística y residencial no se mezclan.