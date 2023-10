Solo empieza a ser posible tomar conciencia de lo que importa de verdad cuando escasea. Me temo que para entonces ya es demasiado tarde la mayoría de las veces, empezando por el tiempo, que hace marchitar hasta morir cualquier signo de vida, su categórica manera de demostrarse a sí mismo y al mundo su existencia.

Si tuviéramos presente que nos resta un tiempo limitado por vivir, seguro que lo administraríamos con mayor sabiduría. Pero como nos cuesta conjugar en primera persona lo de morir, cometemos la insensatez de dilapidar no pocas de nuestras limitadas horas preocupándonos a menudo por cuestiones banales que no van al final a ninguna parte salvo al retrete de nuestra propia estupidez. Tomamos una y otra vez arena con las manos sin aprender a cerrar los dedos, pensando que la playa es inagotable. No saboreamos el instante presente como debiéramos por ansiar otros supuestamente mejores que están por venir.

Por desgracia, ese es justamente el patrón de uso y disfrute −y hasta de aniquilación− que aplicamos como amos absolutos a cuanta vida alberga la tierra. Por eso me pregunto qué ocurriría si de todas las manifestaciones de la naturaleza −vivas o no− que nos rodean solo permaneciera en pie un único superviviente de cada una de ellas. ¿Cambiaría acaso nuestra actitud con un último bosque, un último soplo de brisa, una última nube o un último delfín? ¿O una última ola que al romper siga reventando en torbellino de burbujas y no en papilla de plásticos y colillas con peces muertos?

No me atrevo a contestar, aunque aquí en las islas sí puedo responder a una sencilla pregunta más real que retórica: ¿qué fue del último caballito de mar de Ibiza? Sí, ¿qué fue de él?

Toda criatura de branquias es flor que muere al segársele el tallo de agua que la sujeta a la vida. Sacaron del mar a nuestro caballito y lo mataron. Sus verdugos, unos turistas de tantos, lograron la ‘proeza’ −¡malditos!− de ser los responsables de la noticia más deprimente que portaba ese día Diario de Ibiza, que informó puntualmente del hecho; se habían pasado el caballito de mano en mano como un trofeo, hasta que se asfixió. Quitándole el mar, le arrebataron la vida. De animal pleno de vida, a figura inerte.

Sucedió a principios del pasado septiembre en es Caló des Moro. Varias personas que llevan años buceando allí declararon a este periódico que jamás habían podido ver uno solo de estos animales, de tan poquitos que quedan ya en las Pitiusas. Y mira por dónde, nuestro pobre protagonista tuvo que toparse con personas irreflexivas que no valoraron que dicho pez constituye un tesoro sagrado que escasea cada vez más. ¿Y si este resultase ser uno de los últimos de su especie?, deberían haberse preguntado. Pero hicieron caso omiso; dieron rienda suelta a ese afán de dominio tan omnipresente en los seres humanos.

Cierto es que Ibiza es isla, y como tal, rodeada de mar. Pero también que este mar −el Mediterráneo− es a su vez una isla de agua rodeada de tierra, algo que puede observar cualquiera a quien le guste la geografía. Veintitantas naciones lo asedian por todos sus flancos, haciendo de él su bañera-piscina, su cloaca mayor, su líquida autopista, su despensa, su patio acuático de recreo. ¿Cómo no iba a reducirse su fauna marina? Y de toda, el caballito de mar figura entre las criaturas más lastimadas. Debido a su extrema fragilidad, tanto en las Pitiusas como en el resto de las Baleares constituye una de las especies más amenazadas. Décadas atrás, poblaba a sus anchas la praderas de algas de los fondos marinos de Ibiza y Formentera. El caballito de mar era el príncipe de la posidonia, su más fascinante valedor.