Bon profit!

El pasado 17 de septiembre, en el suplemento dominical de este periódico, Xescu Prats nos deleitó con un sabrosísimo artículo sobre la riqueza y las bondades de la gastronomía ibicenca y el delicioso producto local, principalmente ligado al mar. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras. Venía a decir, resumiendo, que le daban pena las hordas de turistas adinerados que se van de nuestra fantástica isla sin haber probado bocado de manjares tales como el arroz a banda. A mí, tanto como pena no me dan, pero sí creo que es una lástima hacer turismo y no probar las delicias locales, se vaya donde se vaya y se lleve el dinero que se lleve en el bolsillo o en la tarjeta de crédito.

No voy a escribir sobre las maravillas culinarias de la isla blanca, que son muchas y variadas, y que nos han llegado a través de los siglos, tiempo que ha sido necesario para darles poso, sabor y solera. Todas esas recetas están cimentadas en el producto local y los recursos propios. ¡Vaya!, en lo que había en cada momento. Lo que voy a escribir va sobre la globalización y sus consecuencias. En este caso, negativas. No parece de recibo irse de vacaciones y comer lo que se puede comer en cualquier sitio, lo corriente, lo que es igual en Las Vegas o en Berlín. Me abstengo de citar menús. Tampoco parece del todo razonable que las recetas locales persigan a los turistas allá donde viajan, es decir, seguir comiendo en vacaciones lo que como todo el año. O ir de asueto a un lugar para degustar el plato típico de otro. Algo que pasa muy a menudo. Otra cosa es la innovación en la cocina y su fusión con otras artes, siendo Ibiza un lugar ideal donde llevar a cabo tales proyectos. Últimamente llenamos la boca, y nunca mejor aplicada una metáfora, con eufemismos referentes al producto local, como son; ‘de cercanía’, ‘de km 0’, ‘afables con el medio ambiente’, ‘de baja contaminación’, y un largo etcétera. Pero la práctica es bien distinta. Seguimos comiendo lo que sea y donde sea, sin importarnos la época del año, los kilómetros que haya viajado o el tiempo que haya estado en una cámara frigorífica. Esto vale tanto para supermercados como para restaurantes. Y hay que reconocer que el producto local, dentro de la bajada generalizada de calidad de todos los alimentos, todavía se salva, porque a más producción industrial, menos calidad. No lo duden. Xescu Prats también hacía referencia a un triste hecho que es una realidad: al paulatino cierre de los restaurantes de toda la vida. Y yo añado: negocios en general. Cierto es que algunos quedan, pero jubilación o renovación de contrato de alquiler que llega, negocio que se cierra o cambia de enfoque. ¡Una pena! Al igual que una pena es cambiar aquello que ha funcionado y ha sido rentable toda la vida, porque hay que reconocer y admitir que la buena cocina tradicional no puede ser barata. Y un último detalle en lo concerniente al buen yantar, donde todos somos muy especiales y hemos creado unos hábitos y unos gustos a base de darle a la mandíbula: experimentos pocos y espaciados, que te arriesgas a perder en dos fines de semana una clientela que ha costado muchos años ganar.