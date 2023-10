Sabina Total

Sin ser mitómano declarado o consciente, aunque por los gestos pudiera parecer. Tengo que decirles que acudir a un concierto de Serrat o como en este caso del señor Sabina son cosas del querer. Porque para mí eso de caer en la tentación resulta más fácil que resistirse a ella. Las entradas a las pocas horas de ponerse a la venta (qué digo a las pocas horas, a los pocos minutos) vía internet. En un lateral con buena vista, pero con un Sabina en la lejanía, solo las pantallas gigantes te permitían adivinar si estaba viejo, si tenía secuelas de su caída o si está todavía para estos trotes. A fuerza de fijarme, de no reparar si la voz era la de antes o la de después. Me quedé con la imagen de un tipo especial que todavía era capaz de crear una canción desde la más simple de las historias mundanas. Porque Sabina, a diferencia de Serrat, es el poeta de la calle, de los canallas que trafican con los sentimientos, de las bandas de gamberros no exentos de una inocencia transversal, de aquel macarra de los sesenta o de una droga elitista que no conocía los suburbios de la pobreza.

Ahora, en un 2023 casi postrero siguen valiendo sus composiciones de antaño. Tal como les cuento allí había unas catorce mil almas dispuestas a darlo todo y ayudar (si es que hacía falta) a que todo saliera a pedir de boca. Empezó con un canto al ‘yo Sabina’ actual describiendo su estado de ánimo después del accidente y poniendo de manifiesto que hoy sigue teniendo el coraje (la salud diría yo) de cantar durante dos horas sin perder un ápice de la emoción que transmite ese «lo nuestro duró…» o aquel «como llora Chavela…». Iconos de toda una trayectoria que está por encima del faranduleo o el puro entretenimiento. Hay quien considera este género ‘cantautor’ puede ser un producto facilón, basta reflejar el día a día con más o menos gusto. Para eso, querido lector, tenemos a los raperos que además se ganan una pasta por monologar con música ramplona (se nota que no me gustan). En el caso de Sabina, Serrat, Aute, etc hay algo más. Primero un ejercicio de componer música y letrear el ritmo con esa poesía que solo está al alcance de unos pocos. Después un compromiso en cada letra ya sea con el amor (fallido por norma en el caso de Sabina) y con la lucha social de cualquier colectivo… como ven un Sabina total.