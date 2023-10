La semana pasada Diario de Mallorca publicaba un revelador reportaje acerca de la playa de es Peregons Grans, en el Parque Natural Marítimo-Terrestre de Es Trenc-Salobrar de Campos, donde se ha hecho una gestión medioambiental de la posidonia distinta a la acostumbrada y que revela conclusiones que no se pueden eludir. Durante el invierno de 2020, cuyo final coincidió con el confinamiento a causa del Covid-19, la acción de los temporales cubrió por completo este arenal de posidonia, sin que ésta fuera retirada al llegar el verano.

La planta muerta ejerció como un dique protector de la playa, evitando que el oleaje la erosionara. En paralelo, estos mismos restos fueron quedando sepultados bajo más arena, con el resultado de que, en solo dos años, la orilla había ganado 69 metros lineales, resultando casi irreconocible. Los temporales de este año han provocado que la playa haya regresado a su estado anterior, quedando toda la arena sumergida a cinco metros de la línea de costa, a la espera de que el mar vuelva a empujarla al exterior, en un vaivén permanente que equilibra sus dimensiones y protege las dunas de la segunda línea. De no haber existido dicha acumulación, el resultado habría sido que es Peregrons Grans habría empequeñecido aún más.

En la orilla vecina, la famosa de es Trenc, la posidonia se ha seguido retirando para que los turistas encuentren el arenal totalmente despejado. Allí, sin embargo, la línea costera se lleva estudiando desde 1956 y su retroceso registra un promedio de 13,5 metros, hasta el extremo de que unos nidos de ametralladora que se instalaron en las dunas ahora casi tocan la orilla.

Lo ocurrido en es Peregrons Grans ha resultado tan esclarecedor que se ha decidido aprobarlo como norma de actuación en toda esta zona protegida. Es decir, no se retirará la posidonia en verano, con el objetivo de evitar que un paisaje y unos ecosistemas tan valiosos sigan menguando, viéndose las dunas también alteradas. La decisión, que ha pasado a formar parte del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque natural, se ha tomado a pesar de que la playa de es Trenc es una de las más concurridas de Mallorca, con una afluencia de 8.000 bañistas diarios.

Hace casi un año, en el transcurso de la ‘Jornada Técnica Posidònia a Futur’, que tuvo lugar en el Colegio de Arquitectos, en el marco de la actividad ‘Viu la Posidònia’, dos investigadores de la Universidad de Alicante, que presentaron un estudio sobre las propiedades aislantes de esta planta marina, aseguraron que en la costa levantina ya se estaba produciendo una situación alarmante: el hecho de retirar la posidonia de las orillas ha provocado que algunas playas y tramos hayan desaparecido.

Buena parte de la industria turística considera la posidonia muerta un desperdicio que hay que apartar sin demora para que las orillas estén ‘limpias’ al inicio de la temporada. Sin embargo, es algo que antaño no se hacía, sin que el turismo se viera afectado. Los resultados de Mallorca y lo descubierto en otros lugares, sin embargo, vuelven a demostrar que la posidonia arrastrada por las olas no es basura sino un elemento extraordinariamente valioso. Algo que los payeses ibicencos ya conocían de sobra, al emplearlo para aislar las cubiertas de sus hogares e incluso conservar entre sus hojas secas la cosecha de patatas.

De nada sirve retirar la posidonia en primavera y recolocarla en invierno artificialmente, si en verano se producen temporales tan intensos como los que hemos vivido este último verano, que han provocado el estrechamiento de múltiples orillas. En Ibiza todos conocemos distintas playas que antes eran mucho más grandes y que, año tras año, han ido perdiendo espacio. Es cierto que alguna temporada se recuperan en parte, pero si se hubiese analizado el retroceso con datos científicos, encontraríamos que aquí ha ocurrido lo mismo que en es Trenc en múltiples enclaves.

La isla necesita hacer sus propios estudios y comparativas, para determinar cómo evolucionan las playas con y sin retirada del dique de contención que representa la posidonia acumulada en ellas. Probablemente se debería comenzar por lugares especialmente protegidos como, por ejemplo, el Parque Natural de ses Salines.

Una iniciativa de este calado, que además no representa ninguna dificultad para llevarla a cabo, sí requiere de una inversión en educación y concienciación, tanto entre los turistas como de cara a la población local, con el objetivo de que todo el mundo comprenda que la posidonia no es un desperdicio, sino un elemento natural extraordinariamente saludable, que hay que proteger desde todos los ángulos. Cuando está viva, filtra y mantiene cristalina el agua; cuando está muerta, genera un cordón que protege la orilla y las dunas. No podemos renunciar a ella, cuando vemos año tras año que nuestras playas van a peor.

