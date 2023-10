Miedo a prohibir el móvil

Prohibido pasar, prohibido jugar a pelota, circular a una determinada velocidad, prohibido hacer fotos, prohibido fumar, prohibida la entrada de menores y consumir alcohol, prohibido chillar, prohibido circular en patinete por la acera, prohibido hacer toples, prohibido el acceso al wc excepto para clientes y prohibida la entrada de animales, prohibida la actividad a partir de la medianoche, prohibido alimentar a las palomas y conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, o sin cinturón de seguridad.

Vivimos rodeados de prohibiciones, algunas más absurdas que otras, la mayoría pensadas para el buen gobierno de la vida en comunidad y otras muchas para protegernos. Vivimos así sin que nos rasguemos las vestiduras por ello. Sin embargo, algo pasa con la educación de los pequeños que tanto nos preocupa por el consumo excesivo de pantallas y el descontrol de lo que allí encuentran.

El móvil parece la nueva plaga del apocalipsis pero por alguna extraña razón no se prohíbe en los centros escolares (en Catalunya cada centro puede hacer lo que quiera). Los chavales no pueden jugar en el patio con el patinete con el que van a la escuela, pero pueden jugar con el móvil, hacer fotos, chatear… No pueden salir de las instalaciones durante el patio, pero pueden conectarse a esa ventana al mundo y hacer lo que quieran con el móvil. Ya tienen prohibiciones, ¿por qué no añadir el móvil?

El debate es inacabable mientras crecen los problemas de adicción y tensiones en las aulas por el uso del móvil. Si han aprendido que en clase hay que pedir turno de palabra y que si enredas te vas al pasillo pueden aprender que en el colegio el móvil está prohibido porque hay ratos, horas y sitios donde el móvil no sirve para nada. En el ámbito de la educación hay una tendencia a eliminar la prohibición para marcar límites. Se puede prohibir sin caer en errores del pasado. Hay un término medio saludable entre los años cincuenta del siglo pasado y los niños burbuja. Prohíban los móviles en clase y no pasará nada malo.