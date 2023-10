El estudio ‘El acceso, consumo y consecuencias de la pornografía en la adolescencia en las Illes Balears’ presentado en Eivissa esta semana por parte de sus autores, los profesores de la Universitat de les Illes Balears Lluís Ballester y Sandra Sedano, arroja unas conclusiones muy preocupantes que deberían encender todas las alarmas. Ya hace años que los expertos alertan sobre los efectos nocivos que tiene para los niños y adolescentes hoy en día el fácil y temprano acceso que tienen a la pornografía, pero hasta el momento lo único que se ha hecho es afinar el diagnóstico mediante investigaciones como la presentada ahora en Eivissa, informes que constatan que el problema se agrava más y más, y se traduce en un aumento de la violencia machista. Las agresiones sexuales protagonizadas por menores se han incrementado de forma alarmante en toda España, como ha alertado la Fiscalía en su memoria de 2022, cuando se registró una subida "notabilísima y preocupante" -en sus propias palabras- de un 45% en el número de casos.

Los datos son muy graves y no nos podemos resignar a no hacer nada: el 17% de los menores que participaron en el estudio tuvieron el primer contacto con la pornografía con sólo ocho años, una auténtica aberración; también lo es que la media de inicio sea poco después de los 12 años. Otros datos del estudio que ponen los pelos de punta: los 3.500 adolescentes de entre 13 y 18 años encuestados por los investigadores consumen, de media, unas mil horas de porno durante la adolescencia, que pueden llegar a las 4.000 horas en algunos casos. Las chicas ven pornografía para saber cómo atender ciertas prácticas sexuales que los chicos les reclaman, y ellos, para "masturbarse y aprender". Aunque lo que aprenden realmente es violencia machista, que luego impregnará sus relaciones. El 90,5% de los encuestados reconoce que en los últimos años ha visto pornografía, lo que evidencia la magnitud del problema social que tenemos ante nosotros.

En Eivissa ya hace tiempo que el Centro de Estudios y Prevención de Conductas Adictivas advierte de los estragos que el consumo de pornografía, gran parte ‘dura’, provoca entre los niños y los adolescentes, que asimilan una erotización de la violencia que ven en esas imágenes, y consolidan unos roles machistas muy perniciosos, tanto para los chicos como para las chicas: hombres maltratadores y sin empatía hacia sus víctimas y mujeres pasivas y objeto de placer a su servicio.

Sin duda, es importante que los centros educativos trabajen la igualdad de forma transversal, que afiancen en niños y niñas, y en los adolescentes, la idea de que ambos sexos tienen los mismos derechos y deben tener las mismas oportunidades, que las mujeres no son inferiores a los hombres, especialmente en un momento de avance de la ultraderecha y del negacionismo de la violencia de género, que es como negar que la tierra es redonda.

Hacer campañas específicas y adaptadas a las edades de los estudiantes para contrarrestar en lo posible la visión tóxica y muy perjudicial de las relaciones entre hombres y mujeres que se deriva de la pornografía es importante, pero no es suficiente. No podemos dejar el peso de la prevención y la intervención en esta cuestión sobre el sistema educativo, cuyo ámbito de influencia sobre los menores es muy limitado y su capacidad de influencia, sobre todo en la etapa de la adolescencia, aún más. La actuación en el seno de las familias es fundamental, pero, de la misma forma, también es limitada. Por tanto, y en vista de la gravedad de la situación que ponen de manifiesto los estudios, ya es hora de que se planteen medidas de ámbito nacional con el fin de dificultar el acceso a los contenidos pornográficos por internet, especialmente a través de los móviles y ordenadores. No podemos seguir mirando para otro lado mientras los menores tienen acceso libre a unos contenidos tan dañinos para ellos y de tan graves consecuencias sociales.

